Cae peligroso vendedor de drogas que tenía amenazados a vecinos de pequeña comunidad en San Carlos

Redacción- Un operativo conjunto entre la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Municipal de San Carlos permitió la detención de un hombre sospechoso de liderar una red de narcomenudeo en la comunidad de Bonanza, en Florencia de San Carlos.

El allanamiento se ejecutó la mañana de este martes como parte de una investigación iniciada en marzo. El detenido, de apellido Campos y conocido con el alias de "Chorcha", es ampliamente conocido en la zona por su presunta participación en el tráfico local de drogas.

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En 3 puntos Redacción- Un operativo conjunto entre la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública. El allanamiento se ejecutó la mañana de este martes como parte de una investigación iniciada en marzo. La captura de Campos representa un duro golpe al narcotráfico local y fue posible gracias al trabajo articulado de los cuerpos policiales.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron:

Un arma de fuego calibre .38 con cargador y 12 municiones sin percutir.Aproximadamente 500 gramos de marihuana.Varias dosis de otras sustancias ilícitas.Las autoridades también investigan posibles amenazas que el sujeto habría dirigido contra vecinos del sector, lo que generaba un clima de inseguridad en la comunidad.

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La captura de Campos representa un duro golpe al narcotráfico local y fue posible gracias al trabajo articulado de los cuerpos policiales. Las autoridades indicaron que continuarán realizando operaciones en la Zona Norte como parte de su lucha contra el crimen organizado.