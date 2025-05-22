Wanchope lanza advertencia y exige cambios en Saprissa

El técnico morado reconoce fallos graves tras la eliminación ante Alajuelense y deja claro que no todo le gustó en el camerino. Llama a una reestructuración profunda.El golpe fue duro y la reacción, inmediata. Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, salió al paso tras la eliminación frente al archirrival Alajuelense y ofreció disculpas públicas a toda la afición morada. Sin embargo, su mensaje no fue solo de lamento: también dejó claras señales de molestia, autocrítica y exigencia.

“Felicito a Alajuelense por su pase a la final, pero a nuestra afición le digo que lo sentimos mucho.

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Teníamos toda la ilusión de pelear por la 41”, declaró Wanchope visiblemente afectado, tras perder el boleto a la final del fútbol nacional.

En 3 puntos El técnico morado reconoce fallos graves tras la eliminación ante Alajuelense y deja claro que no todo le gustó en el camerino. “Felicito a Alajuelense por su pase a la final, pero a nuestra afición le digo que lo sentimos mucho. El llamado está hecho: Saprissa debe despertar, o los títulos seguirán quedando en otras vitrinas.

El técnico fue directo al señalar que su equipo no estuvo a la altura en aspectos básicos como la lucha por las pelotas divididas y la disposición táctica. “No me gustó lo que vi. No se puede regalar en una etapa final, y fuimos superados en algo tan simple como la lucha por cada balón”, sentenció.

Wanchope también dejó entrever que el plantel que recibió no cumplía del todo con sus expectativas y urgió a una evaluación profunda desde la gerencia deportiva. “Se deben replantear muchas cosas.

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Hay observaciones que compartiré a lo interno, pero lo cierto es que hay que corregir el rumbo. Clasificamos con lo justo y eso no puede volver a pasar”.

Con un tono firme, pero sereno, el estratega descartó excusas y asumió su cuota de responsabilidad, aunque reiteró que los problemas son estructurales. “No se trata de desligarme. Todos somos responsables, pero hay que ser realistas. Este equipo necesita fortalecerse y construir mejor”.

A pesar de la decepción, rescató la entrega de sus jugadores durante el cierre del torneo, aunque dejó claro que el nivel no fue suficiente. “Mejoramos en defensa y hubo compromiso, pero no bastó. Hay que ser fríos y absorber la lección”.

Sobre la falta de un delantero centro definido y el bajón físico de algunos jugadores, Wanchope insistió en que no todo pasa por nombres, sino por funcionamiento colectivo y actitud. “El 9 lo tuvimos, hicimos goles antes y después, pero si no hay funcionamiento ni agresividad, no sirve de nada”.

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Finalmente, dejó claro que ya piensa en el futuro. “Estoy graduado en el oficio, esto no me derrumba. Hay que seguir, replantear y arrancar el próximo torneo con más fuerza”.

El llamado está hecho: Saprissa debe despertar, o los títulos seguirán quedando en otras vitrinas.