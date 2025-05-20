Salud exige vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros hacia Colombia a partir de mañana

Redacción- El Ministerio de Salud de Costa Rica informó que, a partir de este miércoles 21 de mayo, toda persona que viaje desde el país hacia la República de Colombia deberá cumplir con un nuevo requisito sanitario obligatorio: contar con la vacuna contra la fiebre amarilla, aplicada al menos 10 días antes de la fecha del viaje.

La medida responde a la emergencia sanitaria nacional declarada en Colombia ante el incremento sostenido de casos de fiebre amarilla. Según el más reciente boletín del Ministerio de Salud colombiano, se han confirmado 90 casos, de los cuales 40 han resultado fatales, lo que refleja una letalidad cercana al 50%.

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En 3 puntos Redacción- El Ministerio de Salud de Costa Rica informó que, a partir de este miércoles 21 de mayo. La medida responde a la emergencia sanitaria nacional declarada en Colombia ante el incremento sostenido de casos de fiebre amarilla. Las autoridades de salud instan a la ciudadanía a informarse previamente antes de viajar, vacunarse con suficiente antelación y seguir todas las recomendaciones oficiales.

Durante su participación en la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, la ministra costarricense Mary Munive sostuvo un encuentro con el viceministro de Salud de Colombia, Jaime Urrego, con el propósito de reforzar la cooperación bilateral y establecer estrategias conjuntas que eviten el ingreso de la enfermedad al territorio nacional.

Desde 2024, varios países de Sudamérica han reportado un aumento significativo de casos de fiebre amarilla, lo que ha motivado a las autoridades costarricenses a reforzar las medidas preventivas, especialmente en relación con los viajes internacionales.

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El Ministerio también aclaró que, para otros destinos con riesgo de transmisión, se mantiene una excepción temporal de vacunación hasta el 31 de agosto de 2025. Durante este periodo, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología continuará analizando la posibilidad de establecer un esquema especial de vacunación para viajeros hacia esas zonas.

Las autoridades de salud instan a la ciudadanía a informarse previamente antes de viajar, vacunarse con suficiente antelación y seguir todas las recomendaciones oficiales, como parte del compromiso con la protección de la salud pública en Costa Rica.