Sacerdote se niega a bautizar y orar por ciertos "bebés" ¿Por qué?

El sacerdote brasileño Chrystian Shankar, conocido por acumular mas de tres millones de seguidores en redes sociales, fue elogiado tras aclarar que no realiza ceremonias religiosas para los llamados bebes Reborn.

Estos muñecos, elaborados artesanalmente, imitan con gran realismo el aspecto, peso y expresiones de un recién nacido. Aunque surgieron como piezas de coleccion y arte, en algunos casos se usan como herramienta para sobrellevar duelos por la perdida de un hijo.

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En 3 puntos El sacerdote brasileño Chrystian Shankar, conocido por acumular mas de tres millones de seguidores en redes sociales, fue elogiado tras aclarar que no realiza ceremonias religiosas para los llamados bebes Reborn. Estos muñecos, elaborados artesanalmente, imitan con gran realismo el aspecto, peso y expresiones de un recién nacido. El sacerdote destaco que, aunque los muñecos pueden tener un uso terapeutico en casos de duelo o soledad, es fundamental distinguir entre una ayuda emocional temporal y la sustitución de relaciones humanas reales.

A traves de una publicación, el sacerdote desmintió participar en bautizos, misas de primera comunion o catequesis dirigidas a muñecos. Lo hizo con ironia, al afirmar que no bautiza muñecos recién nacidos ni celebra misas para ellos.

Estas situaciones deben remitirse a un psicologo, psiquiatra o, en ultima instancia, al fabricante del muñeco, añadió el sacerdote.

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En otras ocasiones, Chrystian Shankar ya había advertido sobre las polémicas en torno al uso emocional de estos muñecos. Recordo que los Reborn surgieron como objetos artisticos, pero se han convertido en un fenomeno que plantea dudas sobre la madurez emocional y la salud mental de algunos usuarios.

El sacerdote destaco que, aunque los muñecos pueden tener un uso terapeutico en casos de duelo o soledad, es fundamental distinguir entre una ayuda emocional temporal y la sustitución de relaciones humanas reales.