Policía frena millonario contrabando de herramientas desde Panamá

Redacción- Cerca de un millón de colones en herramientas contrabandeadas desde Panamá fueron decomisadas por la Fuerza Pública este lunes, en un control sobre la Carretera Interamericana Sur, a la altura del cruce de Ciudad Neily.

El decomiso se dio cuando los oficiales detuvieron un carro que venía desde Paso Canoas. Al revisar, encontraron 27 cajas con herramientas, cada una con baterías incluidas, además de siete taladros de alto impacto y varias cajas de cubos de diferentes marcas.

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En 3 puntos Redacción- Cerca de un millón de colones en herramientas contrabandeadas desde Panamá fueron decomisadas por la Fuerza Pública este lunes, en un control sobre la Carretera Interamericana Sur, a la altura del cruce de Ciudad Neily. El decomiso se dio cuando los oficiales detuvieron un carro que venía desde Paso Canoas. El cargamento fue entregado a la Policía de Control Fiscal, que continuará con el proceso.

El conductor del vehículo admitió haber comprado todo en Panamá, pero no tenía ninguna factura que respaldara el pago de impuestos. Esto bastó para que los policías incautaran la mercadería.

El cargamento fue entregado a la Policía de Control Fiscal, que continuará con el proceso.

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