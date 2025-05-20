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OIJ allana Municipalidad de Talamanca: Esto fue lo que se decomisó

Redacción- La Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó esta mañana una intervención en las instalaciones de la...

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OIJ allana Municipalidad de Talamanca: Esto fue lo que se decomisó
OIJ allana Municipalidad de Talamanca: Esto fue lo que se decomisó. Fotografía: AM Prensa.

Redacción- La Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó esta mañana una intervención en las instalaciones de la Municipalidad de Talamanca, como parte de una investigación que se encuentra en curso por el presunto delito de peculado.

Según confirmó el OIJ, durante la operación se logró “el decomiso de evidencia de relevancia para la investigación”, la cual será analizada por las autoridades judiciales como parte del proceso penal abierto.

Entre lo incautado por la policía judicial, figura un libro de asistencia del año 2022 de los encargados administrativos del departamento vial, computadoras de escritorio y laptops.

Por el momento, la policía judicial indicó que “no hay personas detenidas” en relación con este caso. Las diligencias buscan esclarecer posibles irregularidades en el uso de recursos públicos dentro de la administración local.

El caso continúa bajo investigación, y no se descartan nuevas acciones conforme avance el análisis de la información recopilada.

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