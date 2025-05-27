Feinzaig se queda con solo un aliado: nueva renuncia en el PLP
El diputado y excandidato presidencial Eliezer Feinzaig quedó prácticamente solo en la fracción legislativa del Partido Liberal Progresista (PLP), luego de que...
El diputado y excandidato presidencial Eliezer Feinzaig quedó prácticamente solo en la fracción legislativa del Partido Liberal Progresista (PLP), luego de que este martes se confirmara la renuncia de su subjefe de bancada, Luis Diego Vargas.
La salida de Vargas se suma a una serie de dimisiones que han dejado a la agrupación liberal al borde del colapso político dentro del Congreso.
De los seis legisladores que ingresaron con el PLP en mayo del 2022, solo permanecen dos: el propio Feinzaig y el diputado Gilberto Campos.
Antes de la renuncia de Vargas, ya habían abandonado la bancada las diputadas Kattia Cambronero, Johana Obando y Cynthia Córdoba, quienes también alegaron diferencias internas.
Aunque aún no se conocen los motivos concretos de la salida de Vargas, esta nueva renuncia representa un golpe más para la estabilidad del partido en la Asamblea Legislativa y pone en entredicho el futuro del movimiento que hace apenas dos años logró posicionarse como una alternativa liberal en el país.