Esta noticia alegrará a miles de saprissistas pese a su eliminación ante la Liga

Para muchos, este jugador nunca tuvo que vestir la camisa del equipo 40 veces campeón de Costa Rica, pero lo logró por varias temporadas.

Fabricio Alemán, delantero del Deportivo Saprissa e hijo del recordado jugador morado Alan Alemán, no entra en los planes del técnico Pablo César Wanchope para la próxima temporada.

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En 3 puntos Para muchos, este jugador nunca tuvo que vestir la camisa del equipo 40 veces campeón de Costa Rica, pero lo logró por varias temporadas. Fabricio Alemán, delantero del Deportivo Saprissa e hijo del recordado jugador morado Alan Alemán, no entra en los planes del técnico Pablo César Wanchope para la próxima temporada. Su bajo desempeño con la camiseta morada ha dejado muchas dudas sobre su futuro inmediato.

La noticia -que aún no es oficial por el conjunto tibaseño- trasciende luego de que los morados perdieran la final ante la Liga Deportiva Alajuelense, sumando así su segundo fracaso en menos de un año. En este torneo, Alemán prácticamente no tuvo minutos en cancha, lo que terminó por sellar su salida del equipo.

La afición morada ya venía manifestando su descontento con el rendimiento del jugador, a quien pedían fuera del club junto con otros futbolistas que no han estado a la altura del equipo.

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Aunque extraoficialmente se ha confirmado que Alemán saldrá en condición de préstamo, todavía no se conoce a qué club será enviado ni si existe algún equipo interesado.

Su bajo desempeño con la camiseta morada ha dejado muchas dudas sobre su futuro inmediato.