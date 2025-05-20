Adolescente detenido por el OIJ por bajonazo a motociclista

Redacción- La Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo la noche de este lunes a un menor de 17 años como sospechoso del delito de robo agravado, luego de realizar un allanamiento en el cantón de Acosta.

De acuerdo con el informe judicial, el joven estaría vinculado a un hecho ocurrido el viernes 16 de mayo, cuando habría participado en un bajonazo, es decir, el asalto violento a un motociclista, al que supuestamente despojaron de su vehículo de forma intimidatoria.

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En 3 puntos Redacción- La Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo la noche de este lunes a un menor de 17 años como sospechoso del delito de robo agravado, luego de realizar un allanamiento en el cantón de Acosta. De acuerdo con el informe judicial, el joven estaría vinculado a un hecho ocurrido el viernes 16 de mayo, cuando habría participado en un bajonazo, es decir, el asalto violento a un motociclista. El detenido fue remitido al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Tras conocer lo sucedido, los agentes del OIJ iniciaron las diligencias investigativas que permitieron identificar al sospechoso y recolectar indicios de su presunta participación en el delito.

Durante el allanamiento ejecutado este lunes, además de la detención del menor, se logró el decomiso de una motocicleta, varios teléfonos celulares y prendas de vestir, las cuales podrían estar relacionadas con el hecho investigado y serán analizadas por los peritos judiciales.

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El detenido fue remitido al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. El caso continúa en investigación.