Jorge "la Flecha" Barbosa: Saprissa y la Liga me quisieron pero preferí jugar con Heredia

Redacción - Jorge "la Flecha" Barbosa es uno de los tantos futbolistas de nuestro país que alguna vez portaron la camiseta de algún equipo grande de Costa Rica y que actualmente milita en la segunda división nacional con Juventud Escazuceña, el brasileño rechazó en varias ocasiones a la Liga y Saprissa, por su gran cariño al Club Sport Heredia. El delantero nacido en Rio de Janeiro, ha dejado una gran huella en el balompié nacional, gracias a su entrega y dedicación en todos los equipos que ha militado en el en suelo costarricense. El romperedes carioca se ha caracterizado en suelo nacional por su gambeta, velocidad y su precisión a la hora de definir frente al arquero rival, esto ha hecho que el ariete sea uno de los delanteros extranjeros más respetados del balompié tico a lo largo de los años. Jorge Barbosa ha dejado huella en todos los equipos que ha militado. El pequeño delantero ha jugado en equipos nacionales como: Pérez Zeledón, Cartaginés, UCR, Barrio México, Brujas, Club Sport Herediano y entre otros más. Además cuenta con una aventura por el fútbol guatemalteco con Antigua GFC y en su país inició su carrera como profesional en Ceres Futebol Club. Jorge "la Flecha" Barbosa conversó con AMPrensa.com desde suelo escazuceño y nos contó sobre su experiencia en Club Sport Herediano y de su actualidad con Juventud Escazuceña en la segunda división nacional. ¿Porqué escoger Escazú, está el equipo escazueño para un luchar un posible ascenso? "Si claro, tenemos buenos jugadores, buen entrenador, tenemos un buen trabajo por parte de todo el personal del equipo y sin dudas tenemos un equipo muy completo para competir con cualquier equipo de segunda división". "La llegada de Alejandro Alpízar y Yosimar Arias nos harán más fuerte este campeonato y con la experiencia que tienen ellos, tendremos más posibilidades de luchar un posible ascenso". "Ellos aportarán su granito de arena y eso es algo muy importante". Más de 10 equipos en el fútbol nacional ¿A cuál equipo le tiene más cariño Jorge Barbosa? "En primera división me gusta Santos, Puntarenas, pero sin dudas le tengo un poco más de cariño al Herediano". "Soy aficionado al Herediano, fui campeón en dos ocasiones con el club, le tengo un gran respeto al PFC, ahí logré el titúlo de UNCAF del 2006, pase buenos momentos en estos dos equipos". "En 2012 salí campeón con Herediano, ese titulo lo celebre de gran manera, ya que el club tenía 19 años sin ser campeón nacional y eso sin dudas fue muy valioso". ¿Con cuál equipo le faltó jugar a Jorge "la Flecha" Barbosa en suelo nacional? "Saprissa, la Liga, San Carlos, Liberia, Limón y entre otros más". Campeonizó con el desaparecido Brujas en 2009, con Puntarenas campeón de UNCAF en 2006 y con Herediano conseguiste dos títulos nacional, ¿En cuál de esos tres equipos vivió sus mejores momentos? "Mis mejores momentos fueron Heredia, pero debo resaltar los buenos momentos que viví con el Puntarenas FC". "Fueron meses brillantes con Puntarenas, teníamos un equipazo en ese 2006". "Cuándo llegué a Heredia, de igual manera era un club muy completo, gracias a Dios conseguí dos campeonatos vestido de rojiamarrillo, esos títulos marcaron un antes y un después en mi trayectoria en Costa Rica". Desde el año 2002 estuvo en nuestro país y salió en 2013 al extranjero ¿Qué lo hizo que regresará a Costa Rica? "Primeramente, me encanta Costa Rica, luego de mi regreso de Guatemala, tenía propuestas de Saprissa y Heredia". "Sinceramente preferí al Club Sport Herediano por encima del Deportivo Saprissa". "Por circunstancias de la vida, cuándo llegué a Guatemala no fue nada mal, anoté 11 goles en un semestre, el entrenador que me dirigió primeramente salió del Antigua y al llegar otro estratega ya él no contaba con mis servicios y entonces me regresé para Costa Rica". ¿Habría jugado con la Liga o Saprissa en algún momento, tuvo acercamientos con estos equipos en alguna ocasión? "Cuándo salí de Cartago en 2009, me llegó una muy buena oferta de la Liga". "Por cambio de na, no llegué a la Liga, estuve a dos días de firmar con el club". "No sé concretó, porqué tampoco la parte financiera no habíamos arreglado nada, había un personero de la Liga que me había llamado, pero sólo en una ocasión". "Cuándo estuve en Puntarenas, igual gente de la Liga se comunicó conmigo, pero nunca se llegó a nada concreto". "En 2010 tuve una oferta de la Liga y Herediano, pero Heredia me daba mejores condiciones". "Saprissa se me acercó pero tenía una oferta de Heredia, al final me incline por Herediano por el amor que le tengo al club, eso fue en mi regresó de Guatemala". "En Heredia, tengo buenos recuerdos de la afición y de mis antiguos compañeros".

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