Detienen adolescente por violenta agresión a un pequeño gato
El menor fue identificado mediante un video que circuló en redes sociales, en el que aparentemente coloca una bolsa en la cabeza del animal y lo lanza contra una malla.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este miércoles a un menor de 14 años que figura como sospechoso de cometer actos de maltrato animal contra un gato en Quepos, Puntarenas.
La captura se realizó cerca de las 2:00 p. m. en el centro de Quepos, luego de que los investigadores lograran identificar al adolescente mediante un video que circuló en redes sociales.
En la grabación, que comenzó a compartirse este martes, se observa aparentemente al menor colocarle una bolsa en la cabeza al gato y posteriormente lanzarlo contra una malla.
Tras conocer el contenido del video, el OIJ inició una investigación para determinar lo ocurrido e identificar a la persona que aparece en las imágenes.
Mediante la revisión del material audiovisual y las diligencias realizadas, los agentes judiciales lograron individualizar al sospechoso y concretar su detención este miércoles.
El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán continuar con las diligencias correspondientes y determinar la situación jurídica del menor.