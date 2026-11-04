Detienen adolescente por violenta agresión a un pequeño gato

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este miércoles a un menor de 14 años que figura como sospechoso de cometer actos de maltrato animal contra un gato en Quepos, Puntarenas.

La captura se realizó cerca de las 2:00 p. m. en el centro de Quepos, luego de que los investigadores lograran identificar al adolescente mediante un video que circuló en redes sociales.

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En 3 puntos Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este miércoles a un menor de 14 años que figura como sospechoso de cometer actos de maltrato animal contra un gato en Quepos, Puntarenas. La captura se realizó cerca de las 2:00 p. m. en el centro de Quepos, luego de que los investigadores lograran identificar al adolescente mediante un video que circuló en redes sociales. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán continuar con las diligencias correspondientes y determinar la situación jurídica del menor.

En la grabación, que comenzó a compartirse este martes, se observa aparentemente al menor colocarle una bolsa en la cabeza al gato y posteriormente lanzarlo contra una malla.

Tras conocer el contenido del video, el OIJ inició una investigación para determinar lo ocurrido e identificar a la persona que aparece en las imágenes.

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Mediante la revisión del material audiovisual y las diligencias realizadas, los agentes judiciales lograron individualizar al sospechoso y concretar su detención este miércoles.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán continuar con las diligencias correspondientes y determinar la situación jurídica del menor.