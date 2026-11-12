El Niño pone en alerta al sistema eléctrico y Costa Rica prepara este refuerzo

Costa Rica contará con cerca de 400 megavatios (MW) adicionales de generación eléctrica para afrontar los meses más secos y reducir los riesgos de abastecimiento asociados al fenómeno de El Niño, informó el Grupo ICE este jueves 12 de noviembre.

El refuerzo contempla la incorporación de 100 MW provenientes de energía solar y otros 273 MW de generación térmica temporal. En conjunto, estos recursos representan un aumento cercano al 11% de la capacidad actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), según los datos de la institución.

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La generación solar estará a cargo de cinco plantas privadas ubicadas en Guanacaste y una instalación del ICE en La Uruca. Cuatro de esos proyectos ya operan comercialmente, mientras que los dos restantes se integrarán entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, periodo en el que se prevé una intensificación de las condiciones secas.

En 3 puntos Costa Rica contará con cerca de 400 megavatios (MW) adicionales de generación eléctrica para afrontar los meses más secos y reducir los riesgos de abastecimiento asociados al fenómeno de El Niño. El refuerzo contempla la incorporación de 100 MW provenientes de energía solar y otros 273 MW de generación térmica temporal. A esas iniciativas se suma el reforzamiento de la red de transmisión y el aprovechamiento de las transacciones en el Mercado Eléctrico Regional, medidas que, según el ICE.

El segundo componente del plan será el respaldo térmico. Los seis bloques de generación temporal estarán disponibles a partir del 1.° de enero de 2027 y permanecerán incorporados al sistema hasta 2029, con el objetivo de cubrir los próximos tres veranos.

Marco Acuña, presidente de Grupo ICE, afirmó que la capacidad adicional permitirá reforzar el suministro durante el periodo de mayor presión sobre el sistema eléctrico.

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“Para el período más crítico tendremos casi 400 megavatios adicionales de plantas solares y térmicas temporales, con las que no contábamos hace un año. Equivalen al 11% de capacidad actual del SEN. Cumplimos con lo planeado y le aseguramos al país la electricidad necesaria para los meses más secos. Estas medidas forman parte de la atención institucional a la emergencia por parte del Gobierno, liderada por la señora Laura Fernández, presidente de la República”, indicó.

La institución también reorganizó el calendario de mantenimiento de sus principales plantas hidroeléctricas. Según Acuña, esos trabajos se trasladaron al próximo invierno, cuando se espera una mayor disponibilidad de agua en las centrales de menor tamaño.

El jerarca agregó que el país tendrá prácticamente toda la capacidad del sistema disponible para los meses venideros, lo que representa cerca de 3.600 MW.

El ICE también reportó avances en generación distribuida. Durante 2026 compró 575 megavatios hora de excedentes eléctricos y acompañó iniciativas desarrolladas en el Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, y la Universidad EARTH, en Guácimo.

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Por su parte, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suma tres proyectos de parques solares desarrollados mediante convenios con clientes: PIMA, Unilever y la Universidad de Costa Rica. Estas instalaciones reúnen cerca de 5 MW de capacidad instalada.

A más largo plazo, el sector eléctrico trabaja en la construcción y promoción de nuevas plantas solares y eólicas, así como en el desarrollo del Campo Geotérmico Borinquen y la Planta Térmica Moín IV.

A esas iniciativas se suma el reforzamiento de la red de transmisión y el aprovechamiento de las transacciones en el Mercado Eléctrico Regional, medidas que, según el ICE, buscan optimizar los costos de operación del Sistema Eléctrico Nacional.