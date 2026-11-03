¡Aterrador hallazgo! Encuentran cráneo con impactos de bala en Limón

El hallazgo de un cráneo humano, con dos orificios que serían compatibles con impactos de bala, movilizó a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hasta el sector de Calle 6 de Guácimo, en Limón.

La alerta permitió que los agentes judiciales se desplazaran hasta el sitio para iniciar las diligencias correspondientes y recopilar información que permita esclarecer lo ocurrido.

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En 3 puntos El hallazgo de un cráneo humano, con dos orificios que serían compatibles con impactos de bala, movilizó a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hasta el sector de Calle 6 de Guácimo, en Limón. La alerta permitió que los agentes judiciales se desplazaran hasta el sitio para iniciar las diligencias correspondientes y recopilar información que permita esclarecer lo ocurrido. El caso permanece bajo investigación del OIJ.

El OIJ indicó que se trataría de un aparente cráneo en estado esquelético.

De acuerdo con la información preliminar, la pieza ósea presenta dos orificios de aparente impacto de bala, un detalle que será parte de las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte.

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Las autoridades tienen previsto realizar este miércoles 4 de noviembre una búsqueda en la zona para tratar de localizar el resto del cuerpo de la persona fallecida.

Por el momento, no se cuenta con información sobre la identidad de la víctima ni sobre cuánto tiempo podrían llevar los restos en el lugar.

El caso permanece bajo investigación del OIJ.