¿Vive en Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Coto Brus, Corredores o Golfito? Esta opción ofrece capacitación gratuita y oportunidades de empleo

Jóvenes residentes de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Coto Brus, Corredores y Golfito podrán acceder gratuitamente a tres nuevas rutas de formación del programa EMPLEATE, en el marco de la Estrategia BRETE, desarrolladas en conjunto con Academias HHC & COVAO.

La oferta contempla los programas de Especialista en Inspección y Control de Calidad, Agente de Servicio al Cliente y Asistente Administrativo – Contable, orientados a fortalecer competencias técnicas, digitales, lingüísticas y socioemocionales para mejorar el perfil de empleabilidad de las personas participantes.

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El programa de Especialista en Inspección y Control de Calidad desarrolla conocimientos en inspección de procesos, metrología, buenas prácticas de manufactura, trazabilidad, sistemas de gestión de calidad, estadística y herramientas digitales. La formación se vincula con sectores como manufactura, agroindustria, industria alimentaria, logística y producción.

En 3 puntos Jóvenes residentes de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Coto Brus, Corredores y Golfito podrán acceder gratuitamente a tres nuevas rutas de formación del programa EMPLEATE, en el marco de la Estrategia BRETE. La oferta contempla los programas de Especialista en Inspección y Control de Calidad, Agente de Servicio al Cliente y Asistente Administrativo – Contable. Para más información e inscripciones, pueden escribir a [email protected] o comunicarse por teléfono o WhatsApp al (506) 8593-0808.

La ruta de Agente de Servicio al Cliente incorpora atención presencial y virtual, comunicación efectiva, técnicas de ventas, gestión de clientes, plataformas digitales e inglés aplicado al entorno laboral, con competencias útiles para sectores como comercio, turismo, salud, logística, agroindustria y servicios empresariales.

Por su parte, Asistente Administrativo – Contable integra conocimientos de administración, contabilidad, gestión documental, facturación electrónica, inventarios, herramientas ofimáticas, plataformas digitales, comunicación empresarial y servicio al cliente.

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Las tres rutas tendrán una duración de seis meses, con 406 horas de formación, y se impartirán en modalidad 100 % virtual, facilitando la participación de personas de distintas comunidades de la Región Brunca.

“Esta iniciativa busca acercar oportunidades de formación a la Región Brunca y preparar talento en áreas vinculadas con las necesidades de su sector productivo. Queremos que las personas participantes fortalezcan sus competencias y cuenten con mejores herramientas para acceder al mercado laboral”, señaló Juan Carlos Castañeda, Gerente de Modernización del HHC y COVAO.

La convocatoria está dirigida a hombres de 17 a 24 años, mujeres de 17 a 35 años y personas con discapacidad de 17 a 35 años, en condición de desempleo. Entre los requisitos se encuentran contar con noveno año aprobado y no participar simultáneamente en otro programa PRONAE.

Las personas seleccionadas recibirán una formación integral y gratuita que combina conocimientos técnicos, herramientas tecnológicas, inglés aplicado a cada ruta y habilidades socioemocionales para la empleabilidad.

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Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 12 de octubre de 2026. Posteriormente, las personas postulantes deberán completar el proceso de validación de requisitos establecido por EMPLEATE.

Para más información e inscripciones, pueden escribir a [email protected] o comunicarse por teléfono o WhatsApp al (506) 8593-0808.