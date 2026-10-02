Una nueva puerta se abre para quienes sueñan con llegar más lejos: nueva universidad en Cartago

Cartago suma una nueva alternativa para quienes desean iniciar una carrera universitaria, retomar sus estudios o especializarse profesionalmente, sin tener que desplazarse a otras provincias.

La Universidad Internacional San Isidro Labrador (UISIL) abrió este jueves 1.º de octubre su nuevo Centro de Especialización Universitaria (CEU), con el propósito de acercar diferentes oportunidades de formación académica a la población cartaginesa.

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La llegada de esta institución representa una posibilidad para aquellas personas que, por motivos laborales, familiares o económicos, encuentran dificultades para trasladarse largas distancias con el fin de continuar sus estudios.

Con esta apertura, UISIL alcanza nueve sedes y cinco centros de especialización universitaria en el territorio nacional.

En 3 puntos Cartago suma una nueva alternativa para quienes desean iniciar una carrera universitaria, retomar sus estudios o especializarse profesionalmente, sin tener que desplazarse a otras provincias. La Universidad Internacional San Isidro Labrador (UISIL) abrió este jueves 1.º de octubre su nuevo Centro de Especialización Universitaria (CEU). Con esta apertura, Cartago incorpora un nuevo espacio de educación superior que busca facilitar el acceso a la formación académica y abrir posibilidades de desarrollo para estudiantes, profesionales y trabajadores de la provincia.

### ¿Qué podrán estudiar los cartagineses?

La oferta académica de la universidad incluye carreras como Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Gerencia Hotelera y de Empresas Ecoturísticas.

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También dispone de programas en diferentes áreas de Educación, así como una Especialidad y una Maestría en Derecho Notarial y Registral.

A estas opciones se suman cursos libres, programas técnicos y alternativas de actualización profesional. Además, mediante la plataforma UISIL Plus, los estudiantes pueden complementar su aprendizaje a su propio ritmo.

Sin embargo, la apertura del centro no está dirigida únicamente a quienes buscan obtener un título universitario.

La institución también pretende establecer vínculos con empresas, zonas francas y otras organizaciones de Cartago, mediante programas de capacitación diseñados de acuerdo con las necesidades de sus colaboradores.

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Esto permitiría que trabajadores de distintos sectores puedan fortalecer sus conocimientos y adquirir nuevas competencias profesionales.

### Oportunidades de formación internacional

UISIL también cuenta con un departamento de internacionalización denominado Global Learning, mediante el cual ofrece programas desarrollados en convenio con la Universidad Internacional de Cuernavaca (UNINTER), México.

Entre ellos figuran el Doctorado Internacional en Administración y el Doctorado en Humanidades con Opción Terminal en Educación.

La universidad es miembro pleno del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) y cuenta con carreras acreditadas en sus sedes de Pérez Zeledón, San Carlos y Guápiles.

Asimismo, sus programas virtuales de Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas recibieron el Sello Kalos Virtual Iberoamérica.

### Una apuesta por el talento cartaginés

El presidente de la Junta Directiva de UISIL, Gerardo Velázquez Araya, destacó que la apertura busca responder tanto a las aspiraciones de los estudiantes como a las necesidades de las organizaciones de la provincia.

“Cartago tiene personas con grandes aspiraciones y organizaciones que necesitan seguir desarrollando talento. Llegamos para acercar oportunidades de aprendizaje a ambas, con la convicción de que la educación puede impulsar proyectos de vida y aportar al crecimiento de la región”, manifestó Velázquez.

La nueva instalación se encuentra 250 metros al oeste de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en el centro de Cartago.

Su horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., y los sábados, de 8:00 a. m. a mediodía.

Las personas interesadas en conocer los programas, modalidades y cursos disponibles pueden solicitar información al teléfono 8968-9430.

Con esta apertura, Cartago incorpora un nuevo espacio de educación superior que busca facilitar el acceso a la formación académica y abrir posibilidades de desarrollo para estudiantes, profesionales y trabajadores de la provincia.