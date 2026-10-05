Tras la polémica salida de Manuel Tovar, Gobierno anuncia a su sustituta en Cancillería

El Gobierno de la República anunció este lunes a la persona que asumirá de manera definitiva las riendas de la Cancillería, luego de la polémica destitución de Manuel Tovar a finales de septiembre.

La presidenta Laura Fernández Delgado designó como nueva ministra de Relaciones Exteriores y Culto a Ana Elena Pinto Lizano, una diplomática de carrera con más de 20 años de experiencia en el Servicio Exterior. Su nombramiento comenzará a regir el próximo 15 de octubre.

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En 3 puntos El Gobierno de la República anunció este lunes a la persona que asumirá de manera definitiva las riendas de la Cancillería, luego de la polémica destitución de Manuel Tovar a finales de septiembre. La presidenta Laura Fernández Delgado designó como nueva ministra de Relaciones Exteriores y Culto a Ana Elena Pinto Lizano, una diplomática de carrera con más de 20 años de experiencia en el Servicio Exterior. Con su nombramiento, Pinto tendrá la responsabilidad de asumir la conducción de la política exterior costarricense tras una transición marcada por la inesperada destitución de su antecesor.

Pinto llegará al cargo pocas semanas después de la abrupta salida de Tovar, quien fue destituido el 24 de septiembre mientras se encontraba en Nueva York representando al país en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Presidencia atribuyó su salida a lo ocurrido durante una sesión del denominado “Escudo de las Américas”, en la que participó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según la versión oficial, Tovar asistió al encuentro sin informar previamente a Fernández, situación que el Gobierno calificó como una “gestión inadecuada” y que habría impedido la participación de la mandataria.

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Tras su destitución, la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, quedó temporalmente al frente de Relaciones Exteriores mientras el Ejecutivo definía a la nueva titular.

Ana Elena Pinto Lizano es relacionista internacional y posee una maestría en Gerencia y Negociaciones Internacionales de la Universidad Estatal a Distancia. Además, cuenta con formación diplomática realizada en París, Francia.

Durante su trayectoria ha desempeñado funciones relacionadas con política exterior, negociación internacional, organismos multilaterales, cooperación y promoción económica, turística y cultural.

Entre sus cargos más recientes figuran el de embajadora de Costa Rica en Francia y Mónaco, delegada permanente ante la UNESCO y representante ante la Organización Internacional de la Francofonía.

Con su nombramiento, Pinto tendrá la responsabilidad de asumir la conducción de la política exterior costarricense tras una transición marcada por la inesperada destitución de su antecesor.