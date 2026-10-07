¡Talento tico busca conquistar “America’s Got Talent”! Vivianne Juárez se prepara para audicionar

La joven cantante y pianista costarricense Vivianne Juárez dará un importante paso en su carrera: el próximo 6 de noviembre realizará una audición virtual para intentar conseguir un espacio en uno de los concursos de talento más famosos del mundo.

De Liberia para uno de los escenarios más importantes de la televisión internacional.

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Vivianne Juárez, recordada por su participación en Nace una Estrella 2025, se prepara para perseguir uno de esos sueños que durante años creyó prácticamente imposibles: intentar llegar a “America’s Got Talent”.

La joven artista costarricense se inscribió oficialmente para participar en el proceso de audiciones del reconocido programa estadounidense y ya tiene fecha para dar el primer paso.

En 3 puntos La joven cantante y pianista costarricense Vivianne Juárez dará un importante paso en su carrera: el próximo 6 de noviembre realizará una audición virtual para intentar conseguir un espacio en uno de los concursos de talento más famosos… De Liberia para uno de los escenarios más importantes de la televisión internacional. Un nuevo paso para una joven artista costarricense que decidió intentar aquello que durante años creyó imposible.

Será el próximo 6 de noviembre, cuando realizará una audición virtual con la esperanza de avanzar posteriormente a las etapas presenciales de la competencia.

De acuerdo con una entrevista publicada por Teletica, Vivianne sigue America’s Got Talent desde que tenía aproximadamente cinco años y durante mucho tiempo observó el programa junto a su mamá.

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La posibilidad de algún día participar parecía lejana.

De hecho, la joven ya había pensado en intentarlo el año pasado, pero decidió esperar porque acababa de finalizar su participación en Nace una Estrella y consideró que todavía era muy pronto para asumir un reto de esa magnitud.

Este año decidió cambiar de estrategia y lanzarse.

Según había relatado anteriormente la propia artista, en declaraciones recogidas por La Teja, mientras regresaba de sus clases de canto en San José comenzó a investigar cómo funcionaba el proceso de audiciones y terminó completando el formulario de inscripción.

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Todavía existe una gran interrogante: ¿qué presentará Vivianne para intentar conquistar al equipo de “America’s Got Talent”?

La cantante aún analiza varias posibilidades.

Según contó a Teletica, podría combinar su voz con el piano, interpretar una canción completa o incluso apostar por una presentación en otro idioma.

Entre las artistas que admira y cuyas canciones contempla interpretar aparecen grandes voces internacionales como Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey y Christina Aguilera.

Su objetivo es encontrar una propuesta diferente que permita mostrar una faceta que el público costarricense todavía no haya visto.

De “Nace una Estrella” a buscar una oportunidad internacional

Vivianne no llega al reto sin experiencia.

La joven liberiana participó en “Nace una Estrella 2025”, donde obtuvo el segundo lugar de la categoría infantil y consiguió llamar la atención por su capacidad vocal.

Ahora el desafío adquiere una dimensión completamente diferente.

Si logra superar la primera fase virtual, Vivianne sueña con avanzar hasta una etapa presencial y tener la oportunidad de pisar finalmente el escenario que ha observado desde niña por televisión.

Y hay otro sueño todavía mayor: conseguir el codiciado botón dorado.

Más allá de avanzar en la competencia, para Vivianne existe otro elemento especial: la posibilidad de representar a Costa Rica y a su natal Liberia ante una audiencia internacional.

La cantante reconoció a Teletica que llevar el nombre del país hasta un escenario de esa magnitud sería motivo de enorme orgullo.

Por ahora, el primer gran reto está marcado en el calendario.

El 6 de noviembre, Vivianne Juárez encenderá su cámara y realizará la audición virtual que podría abrirle las puertas de “America’s Got Talent”.

Un nuevo paso para una joven artista costarricense que decidió intentar aquello que durante años creyó imposible.