Suspenden a funcionaria del Poder Judicial investigada por contratos irregulares y sustracción de fondos

Una mujer de apellido Esquivel, quien ocupa de manera interina el cargo de encargada de Proveeduría del Poder Judicial, fue suspendida de su puesto mientras enfrenta una investigación por varios presuntos delitos relacionados con el manejo de contrataciones y fondos públicos.

Esquivel figura como imputada en una causa por los presuntos delitos de peculado, sobreprecio irregular y falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.

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La medida fue establecida por el Juzgado Penal de Hacienda, luego de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) ordenara la captura de la funcionaria.

En 3 puntos Una mujer de apellido Esquivel, quien ocupa de manera interina el cargo de encargada de Proveeduría del Poder Judicial. Esquivel figura como imputada en una causa por los presuntos delitos de peculado, sobreprecio irregular y falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados. Mientras avanza la causa judicial, Esquivel permanecerá suspendida de sus funciones como encargada interina de Proveeduría, en cumplimiento de la medida adoptada en su contra.

Tras su detención, Esquivel enfrentó una audiencia durante la noche de este jueves, en la cual se le impusieron medidas cautelares por un periodo de seis meses.

Entre las disposiciones establecidas se encuentra el impedimento de salida del país, así como la prohibición de acercarse a menos de 200 metros del Primer Circuito Judicial de San José.

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Además, la imputada deberá abstenerse de comunicarse, amenazar o intimidar a los testigos relacionados con la investigación, ya sea de manera directa o indirecta.

Fiscalía investiga dos aparentes mecanismos

Las pesquisas de Fapta se concentran en dos modalidades que, según la investigación, habrían sido utilizadas para realizar aparentes contrataciones irregulares.

Una de ellas estaría relacionada con la adquisición irregular de bienes y servicios, así como supuestos sobreprecios en obras y trabajos de mantenimiento mobiliario.

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La segunda modalidad bajo investigación estaría vinculada con una eventual sustracción directa de fondos públicos mediante anticipos ficticios de caja chica.

La investigación busca determinar cómo se habrían desarrollado estas operaciones y establecer las eventuales responsabilidades correspondientes.

Mientras avanza la causa judicial, Esquivel permanecerá suspendida de sus funciones como encargada interina de Proveeduría, en cumplimiento de la medida adoptada en su contra.