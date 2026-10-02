De cantinero en la Calle de la Amargura a lavador de carteles: El doble perfil de Guobin Tam Zhang

Detrás de la fachada de un comerciante de bajo perfil con deudas bancarias, se ocultaba uno de los objetivos más importantes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en Centroamérica. Guobin Tam Zhang, conocido en el ámbito comercial de San José como "Juan Carlos Tam Cheong", es el ciudadano chino naturalizado costarricense de 54 años cuya captura este viernes en Granadilla de Curridabat ha sacudido las estructuras del narcotráfico internacional.

¿Quién es realmente este hombre y cómo logró mimetizarse en la sociedad costarricense mientras presuntamente tejía alianzas con los carteles de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo?

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Tam Zhang nació en la provincia de Cantón (Guangdong), China. Años atrás, migró a Costa Rica junto a sus padres. Tras establecerse en el país, toda la familia realizó los trámites correspondientes para obtener la ciudadanía costarricense por naturalización, lo que le permitía transitar y hacer negocios en el territorio nacional con los mismos derechos legales que cualquier costarricense.

La fachada: Bares, mariscos y un salario común

En 3 puntos Detrás de la fachada de un comerciante de bajo perfil con deudas bancarias, se ocultaba uno de los objetivos más importantes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en… ¿Quién es realmente este hombre y cómo logró mimetizarse en la sociedad costarricense mientras presuntamente tejía alianzas con los carteles de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo? Hoy, el comerciante de la Calle de la Amargura duerme en celdas judiciales, a la espera de que el Poder Judicial costarricense tramite su entrega a la justicia estadounidense.

Para el sistema financiero y comercial de Costa Rica, "Juan Carlos" era un empresario independiente multi-rubro. Durante años, mantuvo una activa vida comercial que incluía:

• Bares y restaurantes: Registró negocios en San José y estuvo directamente vinculado al desaparecido y conocido bar Tavarúa, ubicado en la icónica Calle de la Amargura en San Pedro de Montes de Oca, un centro de alta afluencia universitaria.

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• Registro de marcas: Gestionó marcas comerciales ante el Registro Nacional para actividades tan diversas como la importación de mariscos, comercialización de atún, empresas textiles, servicios de logística y ganadería.

• Salarios comunes y deudas: En los registros patronales, figuraba en puestos de administración de empresas con salarios que rondaban apenas el millón de colones. De hecho, arrastraba problemas financieros reales: varias de sus sociedades enfrentaban procesos de ejecución hipotecaria promovidos por el Banco de Costa Rica (BCR) debido a cobros judiciales.

Esta supuesta crisis financiera era, según los investigadores del Caso Stella de la Policía de Control de Drogas (PCD), la pantalla perfecta para ocultar su verdadera riqueza y un perfil comercial idéntico que también operaba de forma muy activa en Panamá.

El perfil criminal: Criptomonedas y nexos al más alto nivel

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De acuerdo con las investigaciones de las agencias de inteligencia, la verdadera labor de Tam Zhang no eran los bares ni los mariscos. El Ministerio Público lo identifica como el presunto líder de una sofisticada estructura internacional dedicada tanto al movimiento de cargamentos de cocaína como al blanqueo de capitales a gran escala.

Su valor para las organizaciones criminales radicaba en su capacidad tecnológica y logística. Utilizaba de manera recurrente el mercado de criptoactivos (criptomonedas) para ocultar y mover el rastro del dinero sucio, evadiendo los controles de la banca tradicional. Tan solo en la operación ejecutada por la PCD, las autoridades lograron congelar y decomisar cerca de $500.000 en criptomonedas vinculados a su red.

Además de blanquear los fondos, Tam Zhang cumplía una función crítica de confianza: era el encargado de coordinar y ejecutar los pagos de los cargamentos de cocaína directamente a los altos mandos de los carteles mexicanos y colombianos.

El perfil de Tam Zhang cayó por completo tras una serie de operaciones encubiertas y compras controladas de droga realizadas por la policía costarricense. Al confirmarse sus nexos transnacionales, cortes federales en Jacksonville, Florida, emitieron una orden de captura internacional con fines de extradición.

Hoy, el comerciante de la Calle de la Amargura duerme en celdas judiciales, a la espera de que el Poder Judicial costarricense tramite su entrega a la justicia estadounidense, donde es considerado un objetivo criminal prioritario de la DEA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).