Anuncian regreso de viajes entre San José y Managua: Esto sucedió con Transnica

Transnica prepara su regreso a la ruta **San José\-Managua** luego de que el Tribunal Administrativo de Transporte (TAT) acogiera una medida cautelar solicitada por la empresa y suspendiera temporalmente los efectos del acuerdo mediante el cual el Consejo de Transporte Público (CTP) había decidido no renovar su permiso\.

La resolución fue dictada el **2 de octubre** y establece que, mientras se encuentre en trámite y se resuelva por el fondo el recurso de apelación presentado por Transnica, debe mantenerse la posibilidad de que la empresa continúe brindando el servicio internacional\.

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A partir de esta decisión, la empresa anunció a sus usuarios que trabaja en la reanudación de sus operaciones regulares entre **San José y Managua**\.

“Como consecuencia de esta resolución, Transnica prepara la reanudación de sus operaciones regulares entre San José y Managua a partir de la próxima semana, en sus horarios habituales\. El día exacto de reinicio del servicio será comunicado oportunamente mediante los canales digitales oficiales de la empresa”, informó la compañía\.

En 3 puntos Transnica prepara su regreso a la ruta **San José\-Managua** luego de que el Tribunal Administrativo de Transporte (TAT). La resolución fue dictada el **2 de octubre** y establece que, mientras se encuentre en trámite y se resuelva por el fondo el recurso de apelación presentado por Transnica. Ahora, con la medida cautelar del TAT, la empresa podrá preparar el retorno de la ruta mientras continúa el proceso relacionado con el recurso de apelación.

### TAT también ordenó permitir circulación de los autobuses

Como parte de la medida cautelar, el Tribunal Administrativo de Transporte ordenó al CTP comunicar la resolución a la Dirección General de la Policía de Tránsito con el objetivo de que se permita la circulación ordinaria de las unidades de Transnica.

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Mientras se concreta el regreso de los autobuses, los canales digitales de la empresa permanecerán habilitados para la compra de boletos y atención de consultas de los pasajeros.

La decisión del tribunal es temporal y se mantendrá mientras se tramita y resuelve el recurso presentado por la empresa contra la decisión del CTP

¿Por qué el CTP había rechazado la renovación?

El conflicto se originó después de que el CTP denegara la renovación del permiso para operar la ruta internacional entre San José y Managua\.

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Según lo señalado por el CTP, Transnica tenía inscritos 7 de los 19 autobuses establecidos como flota óptima para el servicio.

Ante esa situación, la empresa sostuvo que la demanda de transporte transfronterizo disminuyó después de la pandemia y que, debido a esa reducción, había solicitado formalmente disminuir la flota a cinco unidades y modificar los horarios de operación.

Transnica también señaló que esa gestión no había sido resuelta antes de que se aplicara la decisión de no renovar el permiso.

Ahora, con la medida cautelar del TAT, la empresa podrá preparar el retorno de la ruta mientras continúa el proceso relacionado con el recurso de apelación.