Maluma revela el difícil momento que vivió por su apariencia física: «Tenía un desorden alimenticio y no lo sabía»

El cantante colombiano confesó que la presión por lucir un cuerpo perfecto en campañas publicitarias afectó su relación con la comida. También reconoció que continúa enfrentando episodios de ansiedad y explicó cómo ha aprendido a priorizar su bienestar.

Detrás de las fotografías, los escenarios y las campañas publicitarias que muestran a Maluma como uno de los artistas más exitosos de la música latina, existe una historia personal que el colombiano decidió compartir públicamente.

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El intérprete de Felices los 4 y Hawái sorprendió al hablar sobre las exigencias físicas que enfrentó durante una etapa de su carrera, cuando mantener un abdomen definido se convirtió en una preocupación constante.

Durante una conversación sobre salud mental realizada el pasado 21 de octubre en la Semana Billboard de la Música Latina, en Miami, Maluma reconoció que llegó a desarrollar una relación problemática con la alimentación sin comprender lo que estaba viviendo.

En 3 puntos El cantante colombiano confesó que la presión por lucir un cuerpo perfecto en campañas publicitarias afectó su relación con la comida. Detrás de las fotografías, los escenarios y las campañas publicitarias que muestran a Maluma como uno de los artistas más exitosos de la música latina, existe una historia personal que el colombiano decidió compartir públicamente. Las confesiones del colombiano llegan después de más de una década de trayectoria internacional.

«Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y yo no sabía», confesó el artista.

Sus declaraciones fueron recogidas por la agencia EFE y retomadas este lunes 26 de octubre por LOS40, que destacó la presión que existía detrás de sus reconocidas campañas de moda.

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La presión detrás de las fotografías perfectas

Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, recordó que sus compromisos publicitarios para marcas internacionales como Calvin Klein le exigían mantener una apariencia física determinada.

Aunque el público veía imágenes de un artista seguro de sí mismo, con un cuerpo trabajado y una carrera en ascenso, la realidad detrás de las cámaras era diferente.

El cantante explicó que la cercanía de una sesión fotográfica podía provocarle preocupación por los cambios físicos que necesitaba conseguir en poco tiempo.

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Según relató, llegó a seguir pautas alimentarias muy restrictivas para intentar reducir grasa corporal y conseguir la apariencia que consideraba necesaria para sus compromisos profesionales.

Aquella presión terminó afectando su tranquilidad y la manera en que se relacionaba con su propio cuerpo.

Sus declaraciones ponen sobre la mesa una realidad que no siempre resulta visible en la industria del entretenimiento: las exigencias estéticas también pueden afectar a los hombres, incluso a quienes proyectan una imagen de éxito y confianza.

La conversación también permitió conocer cómo se encuentra emocionalmente el cantante en la actualidad.

Maluma reconoció que, aunque ha realizado cambios importantes en su vida, la ansiedad continúa siendo una situación que debe atender.

El colombiano explicó que sería poco sincero presentar su vida como si todo fuera perfecto y aseguró que cada día procura enfrentar sus preocupaciones de una manera más consciente.

Para lograrlo, ha recurrido al acompañamiento de profesionales, distintas formas de terapia y cambios en sus hábitos personales.

El artista también mencionó que la lectura de Hábitos atómicos, de James Clear, ha sido una herramienta útil para reflexionar sobre sus rutinas y construir un mayor equilibrio.

Actualmente, su prioridad ya no consiste únicamente en cumplir con las expectativas físicas de la industria, sino en sentirse bien consigo mismo y cuidar su estabilidad emocional.

Otro de los temas que Maluma abordó fue el impacto emocional que ha tenido convertirse en padre.

El cantante es padre de París, de dos años, y de Orión, nacido en septiembre de 2026.

Según explicó, la llegada de su primera hija representó una transformación profunda que le permitió descubrir nuevas emociones, pero también lo enfrentó a responsabilidades y preocupaciones que no había experimentado antes.

Maluma reconoció que necesitó apoyo profesional para comprender mejor aquella etapa y encontrar un equilibrio entre su vida familiar y los compromisos de su carrera.

Con el nacimiento de su segundo hijo, aseguró que vive la paternidad desde una perspectiva diferente, con mayor experiencia y una nueva motivación para continuar trabajando en su bienestar.

Una reflexión sobre lo que no se ve de la fama

Las confesiones del colombiano llegan después de más de una década de trayectoria internacional, durante la cual ha construido una carrera marcada por éxito