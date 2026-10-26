¡Por una mínima diferencia! Alex Alvarado queda eliminado de Mira quién baila tras seis galas

El creador de contenido y su bailarina, Tatiana Sánchez, se despidieron de la competencia luego de una ajustada votación frente a Jazmín Salas. Alvarado aseguró que se marcha satisfecho con su esfuerzo y agradecido por el apoyo del público.

La sexta gala de Mira quién baila Costa Rica estuvo marcada por la emoción, las coreografías y una eliminación que se definió por una diferencia de apenas cuatro puntos porcentuales.

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La noche del domingo 25 de octubre, Alex Alvarado se convirtió en el tercer participante eliminado de la tercera temporada del programa de Teletica, poniendo fin a su participación junto a la bailarina profesional Tatiana Sánchez.

El creador de contenido se enfrentaba a Jazmín Salas, quien compite acompañada por César Abarca, después de que ambos famosos quedaran nominados durante la gala anterior.

En 3 puntos El creador de contenido y su bailarina, Tatiana Sánchez, se despidieron de la competencia luego de una ajustada votación frente a Jazmín Salas. La sexta gala de Mira quién baila Costa Rica estuvo marcada por la emoción, las coreografías y una eliminación que se definió por una diferencia de apenas cuatro puntos porcentuales. Aunque Alex Alvarado ya no seguirá en la pista, su participación le permitió demostrar una faceta diferente ante el público y cumplir un reto que, según reconoció, le exigió disciplina, esfuerzo y salir de su zona de confort.

Finalmente, la decisión del público favoreció a Salas, quien consiguió el 52,01 % de los votos, mientras que Alvarado obtuvo el 47,99 %.

Una despedida con sentimientos encontrados

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Aunque la eliminación significó el final de su paso por la pista, Alvarado recibió el resultado con una actitud positiva y aprovechó para agradecer a quienes lo acompañaron durante las últimas semanas.

Según informó Teletica, durante una entrevista en el programa Mira quién habla, el periodista reconoció que la diferencia de votos había sido pequeña, pero aseguró sentirse satisfecho con la experiencia.

“Lo bailado nadie me lo quita”, expresó Alvarado al referirse a su participación.

El creador de contenido también destacó que durante las seis galas entregó su mayor esfuerzo para enfrentar un desafío completamente nuevo, especialmente porque antes de ingresar al programa tenía poca experiencia con el baile.

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Uno de los aspectos más significativos de su participación fue la relación que construyó con Tatiana Sánchez, a quien agradeció por su paciencia, disciplina y acompañamiento.

Alvarado manifestó que espera conservar la amistad que desarrollaron durante la competencia.

Su última presentación recibió comentarios positivos

Antes de conocer el resultado de las votaciones, Alex y Tatiana realizaron una coreografía de baile contemporáneo con la canción River.

La presentación incluyó elementos acrobáticos y movimientos que exigieron coordinación, fuerza y confianza entre ambos bailarines.

De acuerdo con la cobertura oficial de Teletica, la jueza Isabel Guzmán destacó el soporte que Alvarado brindó a su compañera durante la coreografía.

Por su parte, Isaac Rovira reconoció el trabajo de la pareja y consideró que había sido una de sus mejores presentaciones, aunque también señaló aspectos técnicos que podían mejorar.

Sin embargo, el resultado de la eliminación dependía de los votos acumulados por el público y no de las valoraciones del jurado durante esa noche.

Se despide después de superar una primera nominación

Esta no era la primera ocasión en que Alex Alvarado enfrentaba el riesgo de abandonar el programa.

Anteriormente había compartido la zona de nominación con Rose Davis y Mauricio Artavia, conocido como Papi Pazz. En aquella oportunidad logró mantenerse en competencia gracias al respaldo de los televidentes.

Durante su participación, Alvarado y Sánchez bailaron en representación de la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI), una causa social que el comunicador destacó como una de sus principales motivaciones para aceptar el reto.

Con su eliminación, Alex se suma a Rose Davis y María José «Majo» Ulate, quienes también se despidieron de la competencia en las galas anteriores.

JP Olivato y Yessenia Reyes brillaron en la sexta gala

La noche también dejó momentos de celebración.

Juan Paulo «JP» Olivato y Yessenia Reyes conquistaron su primer Premio Wow de la temporada gracias a una interpretación de paso doble que recibió elogios del jurado.

La gala también contó con la participación especial de Mariana Uriarte y Michael Rubí, ganadores de la segunda temporada, quienes regresaron al escenario con una presentación que combinó diferentes ritmos.

Mientras tanto, Mira quién baila continúa avanzando hacia su etapa decisiva, con seis parejas todavía en competencia.

Aunque Alex Alvarado ya no seguirá en la pista, su participación le permitió demostrar una faceta diferente ante el público y cumplir un reto que, según reconoció, le exigió disciplina, esfuerzo y salir de su zona de confort.