¡Saprissa se salvó! Mariano Torres rescata a Medford y desata el alivio en Tibás

El Deportivo Saprissa estuvo cerca de protagonizar un fracaso internacional, pero encontró en Mariano Torres al hombre capaz de cambiar el destino de una noche que se complicó mucho más de lo esperado.

Los morados derrotaron 2-1 al Firpo de El Salvador este miércoles y sellaron su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf. Sin embargo, el resultado no escondió las dificultades de un equipo que volvió a dejar dudas en momentos determinantes.

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El estadio Ricardo Saprissa se convirtió en un hervidero de desesperación. La afición veía cómo el boleto se escapaba y el conjunto dirigido por Hernán Medford no conseguía cerrar una historia que parecía tener bajo control.

El argentino tomó la responsabilidad, fabricó una jugada de enorme calidad y dejó servido el balón para que Ariel Rodríguez definiera y desatara el alivio en Tibás. Fue una acción que cambió el panorama y evitó que el conjunto morado quedara fuera de una competición que representa uno de sus objetivos internacionales.

En 3 puntos El Deportivo Saprissa estuvo cerca de protagonizar un fracaso internacional, pero encontró en Mariano Torres al hombre capaz de cambiar el destino de una noche que se complicó mucho más de lo esperado. Los morados derrotaron 2-1 al Firpo de El Salvador este miércoles y sellaron su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf. Ahora, con el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf asegurado, Saprissa deberá convertir el alivio de la clasificación en un punto de partida.

Pero el mérito no fue únicamente del capitán. Abraham Madriz también tuvo una participación determinante con dos intervenciones que sostuvieron a Saprissa cuando el partido amenazaba con escaparse de sus manos.

El conjunto tibaseño tomó la ventaja por medio de Gerson Torres y tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Sin embargo, la falta de contundencia volvió a pasarle factura y mantuvo con vida a un Firpo que, durante buena parte del encuentro, había mostrado poco en ataque.

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La historia cambió en la segunda mitad. El equipo salvadoreño comenzó a encontrar espacios, complicó a la defensa morada y consiguió el empate mediante Mauricio Cerritos.

Con el 1-1, la clasificación quedó en peligro. Firpo tenía en sus manos la posibilidad de dar la sorpresa y Saprissa necesitaba reaccionar antes de que la presión se convirtiera en una eliminación dolorosa.

Fue en ese escenario cuando Mariano Torres volvió a marcar diferencias.

Su intervención abrió el camino para el tanto de Ariel Rodríguez y permitió que los morados recuperaran una ventaja que terminaría siendo definitiva.

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Saprissa consiguió el objetivo, pero la manera en que lo hizo deja interrogantes sobre el funcionamiento del equipo de Hernán Medford.

La falta de definición, los problemas para controlar el partido y el sufrimiento después del empate salvadoreño expusieron a un conjunto que necesitó de sus figuras para resolver una noche que se había complicado peligrosamente.

Mariano Torres asumió el protagonismo cuando más lo necesitaba su equipo, mientras Madriz respondió bajo presión. Ambos fueron determinantes para mantener viva la aspiración internacional de los tibaseños.

Ahora, con el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf asegurado, Saprissa deberá convertir el alivio de la clasificación en un punto de partida. La pregunta es si esta reacción servirá para fortalecer al equipo o si las dudas volverán a aparecer cuando enfrente un desafío de mayor exigencia.