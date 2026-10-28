¡Cartaginés silencia a Olimpia en Honduras y se mete en la final centroamericana!

El Club Sport Cartaginés está en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. El conjunto blanquiazul resistió la presión de Olimpia en Honduras, empató 2-2 en el partido de vuelta y convirtió la victoria conseguida en casa en el boleto para disputar el título regional.

La serie terminó 3-2 a favor de los costarricenses, que ahora esperan al ganador del enfrentamiento entre Alajuelense y Motagua para conocer a su rival.

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Fue una clasificación cargada de tensión en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Olimpia llegó con la obligación de remontar el 1-0 sufrido en Cartago y encontró pronto una anotación que igualó momentáneamente el marcador global.

En 3 puntos El Club Sport Cartaginés está en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. La serie terminó 3-2 a favor de los costarricenses, que ahora esperan al ganador del enfrentamiento entre Alajuelense y Motagua para conocer a su rival. El gol acabó con las aspiraciones de Olimpia y desató la celebración blanquiazul.

En una jugada de tiro de esquina, el portero Kevin Briceño no logró controlar la pelota y el balón terminó dentro de la portería tras un contacto del defensor brumoso Luis Olivas.

La presión hondureña continuó y Jorge Benguché llegó a celebrar otra anotación. Sin embargo, después de la revisión del VAR, el árbitro anuló la jugada por una mano del atacante.

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Cartaginés respondió al minuto 36 con Joaquín Alonso Hernández, quien marcó el 1-1 y devolvió la ventaja a los visitantes en el resultado acumulado. El delantero también había anotado el gol de la victoria en el encuentro de ida.

Olimpia volvió a ponerse al frente al minuto 52, cuando Benguché consiguió el 2-1. Con el global empatado 2-2, el criterio de gol de visitante mantenía clasificados a los brumosos, pero una anotación más de los locales podía cambiar el desenlace.

El equipo hondureño se volcó al ataque y adelantó incluso a su guardameta, Edrick Menjívar, en busca del tanto que necesitaba.

Cartaginés aprovechó ese riesgo en el momento decisivo. Al minuto 90+4, Geancarlo Castro encontró la portería desprotegida y resolvió con un remate de larga distancia para colocar el 2-2 definitivo.

El gol acabó con las aspiraciones de Olimpia y desató la celebración blanquiazul. Después de eliminar a Saprissa y superar esta exigente serie en Honduras, Cartaginés queda a un último paso del título centroamericano.