Pueblo Soberano presenta proyecto de ley que busca abrirle la puerta a Rodrigo Chaves para volver a la Presidencia

La fracción legislativa de Pueblo Soberano (PPSO) presentó una reforma al artículo 132 de la Constitución Política con la que pretende permitir la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica y eliminar el plazo de ocho años que actualmente debe esperar un expresidente para volver a aspirar al cargo.

La propuesta abriría la posibilidad de que una persona que ejerce la Presidencia se presente a las elecciones inmediatamente siguientes y, si obtiene nuevamente el respaldo de los votantes, permanezca cuatro años más en el poder, para completar hasta ocho años consecutivos de mandato.

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El proyecto también modificaría las condiciones para que quienes hayan ocupado la Presidencia puedan volver a competir en procesos electorales posteriores.

El diputado oficialista José Miguel Villalobos explicó que la iniciativa no busca establecer una reelección indefinida, sino permitir dos periodos consecutivos y establecer después un periodo de espera de cuatro años antes de volver a presentar una candidatura.

En 3 puntos La fracción legislativa de Pueblo Soberano (PPSO) presentó una reforma al artículo 132 de la Constitución Política con la que pretende permitir la reelección presidencial consecutiva en… La propuesta abriría la posibilidad de que una persona que ejerce la Presidencia se presente a las elecciones inmediatamente siguientes y, si obtiene nuevamente el respaldo de los votantes, permanezca cuatro años más en el poder. Por ahora, la propuesta abre un nuevo debate político sobre la continuidad presidencial, los límites a la reelección y el papel de los votantes en la decisión de mantener o cambiar a quien ocupa la Presidencia de la República.

Durante la presentación de la iniciativa, Villalobos reconoció abiertamente que uno de sus efectos sería permitir que el expresidente Rodrigo Chaves pueda aspirar nuevamente a la Presidencia en las elecciones de 2030.

“Me van a decir, es para Rodrigo Chaves. Es para Rodrigo Chaves, sí, porque es el único expresidente de la República que podría ser electo nuevamente. ¿Por cuál más van a votar? O pasen la reforma y enfrentamos a Rodrigo Chaves, a Laura Chinchilla, a José María Figueres, a cualquiera”, manifestó el legislador.

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Con esas declaraciones, el diputado defendió que la posibilidad de una nueva candidatura quede en manos de los electores y que los aspirantes deban competir por el respaldo popular.

Villalobos insistió en que la propuesta no pretende permitir que una misma persona permanezca indefinidamente en la Presidencia.

“No estamos proponiendo, reitero, no estamos proponiendo la reelección indefinida. No creemos de ninguna manera en la reelección indefinida”, afirmó.

Laura Fernández también podría optar por un segundo mandato consecutivo

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La reforma no beneficiaría únicamente a Chaves. De aprobarse y entrar en vigor en los términos propuestos, también permitiría que la actual presidenta Laura Fernández se presente a las elecciones para buscar un segundo periodo consecutivo.

“Y después será doña Laura Fernández. También podrá nuevamente ser candidata y presidente”, señaló Villalobos.

La iniciativa plantea así un cambio en las reglas que actualmente regulan la elegibilidad presidencial, al permitir que una persona que ocupa el cargo busque la continuidad inmediata mediante las urnas.

Actualmente, el artículo 132 de la Constitución impide que una persona que haya ejercido la Presidencia dentro de los ocho años anteriores al periodo para el que se realiza la elección vuelva a ser elegida.

La reforma busca modificar esa restricción para habilitar la reelección inmediata por un periodo adicional.

Oficialismo necesita votos de la oposición

Uno de los principales retos para que la iniciativa avance será conseguir apoyo fuera de la bancada de Pueblo Soberano.

El oficialismo cuenta con 31 diputados, pero necesita alcanzar los 38 votos requeridos para una reforma constitucional de este tipo. Por esa razón, deberá negociar con otras fracciones legislativas para reunir el respaldo necesario.

Villalobos reconoció que el proyecto requerirá conversaciones con los diputados de oposición y se mostró confiado en que puedan obtener los apoyos adicionales.

“Ahora sí hay que conversar, hay que conversar para aceptarlo o no. Porque claro que sí, hay que conseguir mínimo esos siete votos. Pero como estamos convencidos de que la oposición es muy congruente, posiblemente nos darán esos votos sobradamente”, expresó.

El legislador también retó a las demás bancadas a respaldar la modificación y permitir que los eventuales aspirantes compitan bajo las nuevas reglas.

De acuerdo con lo planteado por el oficialismo, el cambio permitiría que una persona que ejerce la Presidencia busque la reelección en los comicios inmediatamente siguientes.

Si gana nuevamente, podría completar un segundo periodo consecutivo de cuatro años. Después de esos dos mandatos, tendría que permanecer cuatro años fuera de la Presidencia antes de volver a presentar su candidatura, según explicó Villalobos.

La iniciativa no implica, por sí misma, que Chaves o Fernández puedan optar por otro mandato: primero debe avanzar el trámite legislativo y aprobarse la reforma constitucional.

Por ahora, la propuesta abre un nuevo debate político sobre la continuidad presidencial, los límites a la reelección y el papel de los votantes en la decisión de mantener o cambiar a quien ocupa la Presidencia de la República.