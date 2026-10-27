Aumentan las infecciones respiratorias en niños: Salud pide no enviarlos enfermos a los centros educativos

El aumento de las consultas médicas y las hospitalizaciones por infecciones respiratorias en niños encendió las alertas de las autoridades sanitarias en Costa Rica. Ante este panorama, el Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica y fortalece la coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Hospital Nacional de Niños (HNN) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

El objetivo es reforzar las medidas de prevención, favorecer la atención oportuna y reducir el riesgo de complicaciones, especialmente entre la población infantil.

Publicidad

Según informó el Ministerio de Salud, el comportamiento de estas infecciones responde a un patrón estacional que suele presentarse en determinadas épocas del año y que aumenta la demanda de los servicios médicos.

Piden a los padres no enviar niños enfermos a clases

En 3 puntos El aumento de las consultas médicas y las hospitalizaciones por infecciones respiratorias en niños encendió las alertas de las autoridades sanitarias en Costa Rica. El objetivo es reforzar las medidas de prevención, favorecer la atención oportuna y reducir el riesgo de complicaciones, especialmente entre la población infantil. El Ministerio de Salud continuará vigilando la evolución de las infecciones respiratorias y coordinando acciones con las instituciones involucradas para reforzar la prevención y facilitar la atención oportuna.

Uno de los principales llamados de las autoridades está dirigido a las familias con menores en edad escolar y preescolar: los niños que presenten síntomas respiratorios, fiebre, vómitos o diarrea deben permanecer en casa y no asistir a los centros educativos mientras estén enfermos.

El viceministro de Salud, el doctor Juan Carlos Esquivel, destacó la importancia de la coordinación entre instituciones para atender la situación y reforzar las acciones preventivas.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

“Estamos fortaleciendo la coordinación interinstitucional para dar seguimiento a esta situación, reforzar la prevención y contribuir a que los niños y las niñas reciban atención oportuna. Hacemos un llamado a las familias para que no envíen a los centros educativos a los menores que presenten síntomas respiratorios, vómitos o diarreas. La prevención comienza en el hogar: mantener las vacunas al día, lavarse frecuentemente las manos y buscar atención médica cuando sea necesario son acciones fundamentales para cuidar la salud de los niños”, indicó Esquivel.

La recomendación busca reducir los riesgos para los menores enfermos y fortalecer las medidas preventivas en los centros educativos.

CCSS y Hospital de Niños mantienen plan de atención

Como parte de la respuesta al incremento de casos, la CCSS y el Hospital Nacional de Niños mantienen las acciones contempladas en el Plan Institucional para la Atención de la Estacionalidad Respiratoria.

Publicidad

Además, ambas instituciones cuentan con la disposición de recursos adicionales para responder al aumento en la demanda de los servicios de salud.

Por su parte, el Ministerio de Salud continúa dando seguimiento al comportamiento epidemiológico y coordina con el MEP el fortalecimiento de las medidas preventivas en los centros educativos.

Las instituciones buscan mantener una respuesta coordinada que permita atender oportunamente a los menores que presenten complicaciones y disminuir los riesgos asociados con las infecciones respiratorias.

Estas son las medidas que deben aplicar las familias

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado especial a los hogares con niños menores de cinco años y personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

* Mantener las vacunas al día: verificar que los niños y las niñas tengan las inmunizaciones correspondientes a su edad.

* Lavarse las manos frecuentemente: cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, preferiblemente con el antebrazo o un pañuelo desechable.

* Evitar el contacto con personas enfermas: procurar espacios ventilados y evitar aglomeraciones con niños pequeños.

* No enviar menores enfermos a clases: mantenerlos en casa cuando presenten fiebre, síntomas respiratorios, vómitos o diarrea e informar al centro educativo.

* Evitar la automedicación: consultar a un profesional de salud cuando sea necesario.

* Promover la lactancia materna: las autoridades recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida como medida de protección para los bebés.

* Buscar atención médica oportunamente: acudir a los servicios de salud cuando los síntomas lo ameriten.

¿Dónde deben llevar a un niño que necesita atención médica?

El Ministerio de Salud recordó que, cuando un menor requiere valoración médica, debe acudir inicialmente al nivel de atención que le corresponde.

En ese servicio, el personal de salud evaluará su condición clínica y determinará si necesita una referencia para recibir atención especializada.

Las autoridades reiteraron que la prevención comienza en el hogar y que acciones cotidianas, como mantener las vacunas al día, lavarse las manos y evitar que los menores enfermos asistan a clases, contribuyen a proteger a la población infantil.

El Ministerio de Salud continuará vigilando la evolución de las infecciones respiratorias y coordinando acciones con las instituciones involucradas para reforzar la prevención y facilitar la atención oportuna.