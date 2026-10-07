Porsche Costa Rica entrega la unidad 1.000: un Cayenne GTS Coupé exclusivo y con un color personalizado

Porsche Costa Rica celebra un logro histórico: la entrega de su vehículo número 1.000 desde su llegada al país. El protagonista es un Cayenne GTS Coupé único, exclusivo y hecho a la medida, terminado en Vesuvius Grey Metallic, un tono creado en una cantidad exacta y reservada para esta unidad, bajo el programa Paint to Sample.

El Cayenne GTS Coupé combina el rendimiento de un vehículo deportivo con la versatilidad de un SUV coupé. Su motor V8 biturbo de 500 HP, la suspensión de aire adaptativa PASM Sport y los frenos deportivos de gran diámetro lo sitúan en una categoría propia. En este modelo mil y conmemorativo, lo que verdaderamente lo hace particular es su piel: un color que no existe en ningún catálogo de serie.

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En 3 puntos Porsche Costa Rica celebra un logro histórico: la entrega de su vehículo número 1.000 desde su llegada al país. El Cayenne GTS Coupé combina el rendimiento de un vehículo deportivo con la versatilidad de un SUV coupé. Para el Cayenne, el programa Paint to Sample ofrece más de 50 opciones de color adicionales a la paleta de serie, entre ellas tonos históricos de la marca que en la comunidad Porsche se consideran de culto.

El Vesuvius grey metallic no es un gris convencional. Su nombre recuerda al Vesubio, el volcán italiano cuya imponente presencia inspira tanto el tono como el carácter de esta tonalidad. Dependiendo de la incidencia de la luz, el color oscila entre el gris profundo y matices, con un sutil sub-tono cálido. En carrocerías de alto desempeño como el Cayenne GTS Coupé, esa dualidad entre discreción y sofisticación resulta especialmente poderosa.

“Alcanzar los 1.000 vehículos entregados en Costa Rica es una cifra que habla del vínculo que los costarricenses han construido con Porsche a lo largo de los años. Que este hito lo protagonice un Cayenne GTS Coupé bajo el programa Paint to Sample no es casualidad: refleja el nivel de exigencia y visión de nuestros clientes, y el compromiso de Porsche de ofrecer a cada propietario una experiencia verdaderamente única e irrepetible”, dijo Rafael Cordero, Gerente General de Porsche Costa Rica.

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El interior del vehículo número 1.000 está revestido en cuero Club, especificación que combina piel Nappa de primera calidad con costuras transversales adicionales visibles en el tablero de instrumentos y los paneles de puertas. Desde el aro del volante y el módulo del airbag hasta los apoya brazos, tiradores de consola y paneles laterales, cada superficie del interior refleja la misma atención al detalle que define a Paint to Sample en el exterior: un automóvil concebido, desde su primer trazo, como una sola pieza.

¿Qué es Paint to Sample? Cuando el color es artesanía de precisión

Detrás de cada color Paint to Sample hay un proceso que combina alta tecnología con trabajo manual especializado. En la planta de Stuttgart-Zuffenhausen en Alemania —la mayor colectora de muestras de color de Porsche en el mundo—, expertos en pintura combinan con precisión milimétrica los tonos deseados a partir de varias decenas de componentes. El lote resultante se divide en dos recipientes: uno para la carrocería y otro para las piezas complementarias, ajustando ligeramente la composición según el material —aluminio, plástico o fibra de carbono— para garantizar que el color luzca idéntico en toda la superficie del vehículo.

Antes de aprobar el tono para producción, las muestras de comparación se someten a 3.200 horas de radiación ultravioleta en un simulador climatológico denominado Wetter-o-Meter, equivalente teórico a un año de exposición solar directa en Florida. La pintura también pasa pruebas de resistencia a impactos de piedra, agua salada e incendios.

Para el Cayenne, el programa Paint to Sample ofrece más de 50 opciones de color adicionales a la paleta de serie, entre ellas tonos históricos de la marca que en la comunidad Porsche se consideran de culto. Cada pedido implica una demora aproximada de tres meses respecto al plazo de entrega de un color estándar, tiempo que los técnicos utilizan para producir la cantidad exacta de pintura requerida para ese vehículo específico.