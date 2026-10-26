Fernán Faerron y Laura Ortega sorprenden con inesperada decisión que cambia el rumbo de su familia

El futbolista Fernán Faerron y su esposa, la modelo e influencer Laura Ortega, vuelven a llamar la atención, pero esta vez no por asuntos deportivos ni polémicas en redes sociales, sino por una decisión familiar que marcaría un importante cambio en sus vidas.

Todo apunta a que la pareja hizo maletas y dejó Costa Rica para establecerse en Panamá, donde reside la familia de Ortega.

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En 3 puntos El futbolista Fernán Faerron y su esposa, la modelo e influencer Laura Ortega, vuelven a llamar la atención, pero esta vez no por asuntos deportivos ni polémicas en redes sociales. Todo apunta a que la pareja hizo maletas y dejó Costa Rica para establecerse en Panamá, donde reside la familia de Ortega. La aparente salida del país también abre interrogantes sobre el futuro profesional del defensor.

Las primeras pistas surgieron días atrás, cuando Faerron fue visto en el aeropuerto con todo y las mascotas de la familia, una situación que despertó curiosidad sobre el destino del futbolista.

Sin embargo, fue la propia Laura quien terminó de alimentar las sospechas al compartir fotografías y videos de sus primeros días en territorio panameño, donde aparece disfrutando de momentos familiares junto a sus padres.

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Una de las publicaciones más reveladoras muestra a sus familiares preparando una paella, acompañada de una frase que deja entrever la emoción de este reencuentro.

“No vivíamos en el mismo país desde el 2021”, escribió la influencer.

El mensaje hace pensar que la mudanza también responde al deseo de estar más cerca de sus seres queridos, especialmente ahora que la pareja comparte la crianza de su pequeña hija Elisa.

La aparente salida del país también abre interrogantes sobre el futuro profesional del defensor, quien permanece sin equipo después de no concretar su incorporación a ningún club cost