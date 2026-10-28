Mujer de 20 años muere tras ser baleada en el corredor de su casa

Una joven de apellido González, de 20 años, murió tras ser atacada a balazos mientras se encontraba en el corredor de su vivienda, en el sector de Reventazón de Siquirres, Limón.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado este martes, alrededor de las 6:30 p. m.

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En 3 puntos Una joven de apellido González, de 20 años, murió tras ser atacada a balazos mientras se encontraba en el corredor de su vivienda, en el sector de Reventazón de Siquirres, Limón. Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado este martes. El caso permanece bajo investigación para esclarecer el motivo del ataque e identificar a los responsables.

Al parecer, dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos habría descendido y, presuntamente sin mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra la joven. Posteriormente, ambos huyeron.

González sufrió un impacto de bala en la espalda y falleció en el sitio.

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Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer el motivo del ataque e identificar a los responsables.