CCSS regulariza salarios ordinarios, pero aclara qué pasa con el pago de horas extra

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que regularizó el pago de los salarios ordinarios de sus trabajadores, luego de implementar acciones para atender y resolver incidencias detectadas durante el procesamiento de la planilla.

Según la institución, el avance fue posible gracias al trabajo conjunto de la Gerencia Administrativa, la Dirección de Administración y Gestión de Personal (DAGP), el Proyecto SIPE y las unidades de recursos humanos de los diferentes establecimientos.

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La gerente administrativa de la CCSS, Gabriela Artavia Monge, señaló que la regularización busca brindar mayor tranquilidad y seguridad económica al personal encargado de prestar los servicios de salud a la población.

“Las acciones implementadas incluyeron atención directa a los centros de trabajo, revisión y actualización de información, resolución de incidencias y seguimiento de las situaciones identificadas durante el procesamiento de la planilla ordinaria”, afirmó Artavia.

En 3 puntos La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que regularizó el pago de los salarios ordinarios de sus trabajadores. Según la institución, el avance fue posible gracias al trabajo conjunto de la Gerencia Administrativa, la Dirección de Administración y Gestión de Personal (DAGP). La CCSS aseguró que mantendrá el acompañamiento a los centros de trabajo para consolidar los avances en el pago ordinario y atender las situaciones pendientes.

La funcionaria destacó que el pago oportuno de los salarios es una prioridad institucional por el impacto que tiene en la estabilidad económica de los trabajadores y sus familias.

«Sabemos lo importante que es recibir el salario de forma correcta y oportuna. Detrás de cada pago hay una persona y una familia, por lo que la atención de estas situaciones ha sido, y seguirá siendo, una prioridad institucional», manifestó.

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CCSS mantendrá seguimiento en los centros de trabajo

Por su parte, el director de Administración y Gestión de Personal, Walter Campos Paniagua, indicó que la institución continuará con las acciones de seguimiento para consolidar los resultados y atender situaciones particulares que puedan presentarse.

El funcionario explicó que la coordinación con las unidades de recursos humanos permitió identificar problemas, revisar información y gestionar las correcciones necesarias para avanzar en la regularización salarial.

«El trabajo articulado con las unidades de recursos humanos nos permitió atender las situaciones identificadas y avanzar en la regularización del pago ordinario. Ahora corresponde mantener el seguimiento y asegurar que los procesos se ejecuten correctamente y dentro de los plazos establecidos», aseveró Campos.

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Además, recalcó que los centros de trabajo deben participar activamente en la revisión, actualización y gestión oportuna de los datos requeridos para procesar los pagos.

¿Qué pasa con el pago de las horas extra en la CCSS?

Uno de los puntos aclarados por las autoridades es que el pago del tiempo extraordinario se tramita mediante un procedimiento independiente de la planilla ordinaria y no se realiza a través del Sistema Integrado de Gestión de las Personas (SIPE).

De acuerdo con la CCSS, este proceso requiere la participación coordinada de las instancias responsables de la disponibilidad presupuestaria, el registro, la validación y la gestión de la información necesaria para autorizar el pago.

Artavia explicó que cada etapa debe atenderse oportunamente para evitar retrasos y garantizar que la documentación complete el trámite establecido.

Campos, por su parte, enfatizó que cada instancia debe cumplir con las responsabilidades que le corresponden para que las gestiones avancen.

«Cada instancia debe cumplir oportunamente con las responsabilidades que le corresponden en el proceso. La disponibilidad presupuestaria, el registro y la validación de la información son necesarios para que los trámites avancen hacia el pago correspondiente», explicó.

La CCSS aseguró que mantendrá el acompañamiento a los centros de trabajo para consolidar los avances en el pago ordinario y atender las situaciones pendientes, con el objetivo de procurar que sus funcionarios reciban la remuneración correspondiente de manera correcta y oportuna.