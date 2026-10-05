Laura Fernández rompe el silencio sobre extraditable chino que pone al Gobierno contra las cuerdas

La presidenta de la República, Laura Fernández, salió al paso de la polémica generada por fotografías en las que aparece Guobin Tam Zhang, el ciudadano chino naturalizado costarricense requerido por la justicia estadounidense y detenido recientemente con fines de extradición.

Fernández fue tajante al asegurar que no conoce al hombre, nunca se ha reunido con él y desconoce las actividades a las que se dedicaba.

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“Yo a esta persona no la conozco; no tengo la más mínima idea de quién es. Nunca me he reunido con él, no conozco a qué se dedica”, afirmó la mandataria.

La presidenta también puso en duda algunas de las imágenes que han circulado durante los últimos días y aseguró que incluso se estarían difundiendo fotografías de otras personas haciéndolas pasar como si se tratara del extraditable.

En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández, salió al paso de la polémica generada por fotografías en las que aparece Guobin Tam Zhang. Fernández fue tajante al asegurar que no conoce al hombre, nunca se ha reunido con él y desconoce las actividades a las que se dedicaba. “Ojalá que la justicia haga lo suyo. Es un tema que está judicializado”, concluyó.

Según Fernández, una de ellas corresponde a integrantes de la delegación oficial enviada por el Gobierno de China al traspaso de poderes, mientras que otras imágenes mostrarían al exembajador de Corea en Costa Rica.

“Hay que tener un gran cuidado”, advirtió.

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La mandataria también respondió a los cuestionamientos surgidos porque Tam Zhang aparentemente estuvo presente en actividades relacionadas con el movimiento político que la llevó a la Presidencia.

Fernández recordó que el día de su victoria electoral alrededor de 2.000 personas estuvieron en el Hotel Aurola y aseguró que era imposible conocer o verificar los antecedentes de cada una de ellas.

“No sé qué hacía el día en que yo gané las elecciones. Ese día estuvieron en el Hotel Aurola alrededor de dos mil personas. Por razones obvias, yo no conozco a todas esas dos mil personas”, manifestó.

La presidenta rechazó además las críticas de quienes cuestionan por qué no se investigaron previamente los antecedentes de los asistentes.

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Explicó que en aquel momento todavía no era presidenta de la República y, por tanto, no tenía acceso a herramientas estatales para efectuar ese tipo de verificaciones.

“Antes yo no tenía herramientas para verificar antecedentes penales de nadie”, sostuvo.

Fernández agregó que durante aquella actividad probablemente se tomó cientos de fotografías con asistentes, una situación que, según dijo, también ocurrió con la entonces diputada Pilar Cisneros.

Precisamente, lamentó que Cisneros haya quedado bajo cuestionamiento debido a una fotografía en la que aparentemente aparece junto a Tam Zhang.

“También me apena mucho que a doña Pilar la pongan en este escrutinio tan feo. Una mujer como ella, que más bien fue una diputada de la ley de extradición en el país”, señaló.

Finalmente, Fernández aseguró que, si las autoridades determinan responsabilidades penales contra Tam Zhang, deberá responder ante la justicia.

“Si se trata de un delincuente, enhorabuena y gracias a Dios que haga frente a la justicia y que pague por cualquier delito que haya cometido”, expresó.

La mandataria reiteró que no mantiene ningún vínculo con el hombre y respaldó que el proceso judicial y de extradición siga su curso.

“Ojalá que la justicia haga lo suyo. Es un tema que está judicializado”, concluyó.