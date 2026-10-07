Jay Wheeler traerá su gira “La Voz Favorita” a Costa Rica en mayo de 2027

El artista puertorriqueño se presentará el 29 de mayo de 2027 en Parque Viva, como parte de su nueva gira mundial.

Los seguidores de la música urbana en Costa Rica ya tienen una nueva fecha para marcar en el calendario. Jay Wheeler regresará al país el próximo 29 de mayo de 2027 para presentarse en Parque Viva, en Alajuela, como parte de su gira mundial “La Voz Favorita”.

Publicidad

En 3 puntos El artista puertorriqueño se presentará el 29 de mayo de 2027 en Parque Viva, como parte de su nueva gira mundial. Los seguidores de la música urbana en Costa Rica ya tienen una nueva fecha para marcar en el calendario. Jay Wheeler – “La Voz Favorita World Tour”

El intérprete puertorriqueño llegará con un espectáculo inspirado en su más reciente producción discográfica, en una etapa que representa un nuevo capítulo dentro de su carrera y su crecimiento en escenarios internacionales.

Durante el concierto, el público costarricense podrá escuchar temas de esta nueva era musical, entre ellos “De Lejitos”, además de varias de las canciones que han marcado la trayectoria de Wheeler y que lo han convertido en una de las voces más reconocidas de la escena urbana y romántica latina.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Conocido precisamente como “La Voz Favorita”, Jay Wheeler se ha caracterizado por combinar elementos del reguetón, R&B y sonidos urbanos con letras centradas en el amor y el desamor, una fórmula que le ha permitido construir una sólida base de seguidores dentro y fuera de Puerto Rico.

La presentación en Costa Rica formará parte de la expansión internacional de esta nueva gira, con la que el cantante llevará su repertorio y su más reciente propuesta musical a distintos escenarios.

Por el momento, no se han anunciado los precios ni las localidades disponibles para el concierto.

La organización informó que las diferentes fases de preventa, venta general, precios de las entradas y distribución de localidades serán reveladas durante los próximos días.

Jay Wheeler – “La Voz Favorita World Tour”