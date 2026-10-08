¡Estalló la bomba en Mira quién baila! Rose Davis y Miguel Coronado sacan los trapitos al sol y dejan al descubierto sus problemas

Un ensayo que terminó destapando los problemas

Publicidad

¡La tensión está al máximo en Mira quién baila! Lo que parecía una jornada normal de preparación terminó convirtiéndose en un verdadero encontronazo entre la locutora Rose Davis y su pareja de baile, el panameño Miguel Coronado.

Ambos protagonizaron una acalorada discusión durante un ensayo que se transmitía en vivo, sin imaginar que sus diferencias quedarían expuestas ante los seguidores del popular programa de Teletica.

En 3 puntos Un ensayo que terminó destapando los problemas ¡La tensión está al máximo en Mira quién baila! ¿Rose Davis tiene razones para reclamarle a su bailarín o Miguel Coronado simplemente está defendiendo su profesionalismo?

Y es que, al parecer, las cosas no marchan tan bien como muchos podrían pensar detrás de las cámaras.

La situación comenzó cuando la coreografía se detuvo y ambos aprovecharon el momento para expresar una serie de reclamos que dejaron al descubierto los roces que han venido experimentando durante su preparación.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Uno de los momentos más tensos llegó cuando Coronado defendió su profesionalismo y dejó claro que su desempeño no depende de quién sea su compañera.

“Yo puedo bailar con mi peor enemigo y lo voy a hacer igual de bien”, expresó el bailarín, quien incluso aseguró que mantendría la misma entrega si estuviera bailando con su propia madre.

Coronado también cuestionó ciertas expresiones de Davis que consideró una mala actitud y aseguró que algunas de esas observaciones parecían propias de adolescentes.

Por su parte, Rose tampoco se quedó callada.

Publicidad

La locutora confesó que lleva días intentando comprender el comportamiento de su compañero y que, en ocasiones, percibe una actitud excesivamente seria por parte del bailarín.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue cuando Davis reconoció que, mientras ella considera una fortuna tenerlo como pareja, siente que para él podría representar todo lo contrario.

“Para mi fortuna me tocó usted. Y parece que para su desgracia, porque así me siento, le toqué yo”, manifestó la comunicadora.

¡Hasta los consejos a otras parejas provocaron polémica!

Como si las diferencias personales no fueran suficientes, otro punto de discordia surgió por la colaboración que Miguel Coronado brinda a otros participantes de la competencia.

Rose cuestionó que su compañero dedique tiempo a aconsejar a otras parejas cuando, desde su perspectiva, debería concentrarse más en ayudarla a ella.

El bailarín respondió que todos forman parte de un equipo y que considera natural compartir sus conocimientos con los demás.

Incluso, le pidió revisar las conversaciones de WhatsApp para comprobar la cantidad de consejos que también le ha brindado.

Sin embargo, la frase más contundente llegó cuando Coronado dejó claro que no pretende continuar ciertas conversaciones lejos de las cámaras.

“No vuelvo a hablar cuando no hay cámaras porque si no pasa esto”, expresó.

El comentario agregó todavía más tensión a un intercambio que terminó siendo conocido públicamente gracias a los videos difundidos por el programa y Teletica.com.

La gran interrogante ahora es si Rose Davis y Miguel Coronado conseguirán superar este incómodo episodio antes de su próxima presentación.

La pareja tiene previsto regresar a la pista este domingo 11 de octubre, durante la cuarta gala de la tercera temporada de Mira quién baila.

En esta oportunidad, Davis deberá presentar una coreografía de salsa junto a Coronado y la presentadora Lussania Víquez, como parte de una dinámica que incluye invitados especiales.

Por ahora, ambos continúan en competencia, pero las imágenes del enfrentamiento dejaron claro que la química necesaria para brillar en la pista también enfrenta dificultades durante los ensayos.

Y mientras llega la próxima gala, queda una pregunta que seguramente dividirá opiniones entre los seguidores del programa:

¿Rose Davis tiene razones para reclamarle a su bailarín o Miguel Coronado simplemente está defendiendo su profesionalismo?