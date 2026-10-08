¡De despedido en Teletica a trabajar para el Gobierno! Periodista sorprende con su nuevo empleo

La incertidumbre laboral le duró muy poco. El periodista Miguel Calderón, quien fue despedido de Teletica Deportes en medio de la reciente ola de ceses que sacudió a Canal 7, sorprendió este jueves al anunciar que ya tiene un nuevo trabajo, pero esta vez lejos de las canchas y dentro del Gobierno.

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Calderón confirmó mediante sus redes sociales que ahora forma parte del equipo de comunicación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), donde asumió el cargo de asesor de comunicación y periodista del Departamento de Prensa.

La noticia llega apenas 13 días después de que el comunicador fuera separado de Teletica, el pasado 25 de setiembre, tras 11 años de trabajar para la televisora.

En 3 puntos La incertidumbre laboral le duró muy poco. Calderón confirmó mediante sus redes sociales que ahora forma parte del equipo de comunicación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), donde asumió el cargo de asesor de comunicación y periodista del Departamento de Prensa. De esta manera, Miguel Calderón pasa de integrar el equipo deportivo de una de las principales televisoras del país a formar parte del aparato de comunicación del Gobierno de la República.

Su despido formó parte de una reestructuración que provocó la salida de numerosos trabajadores de distintos departamentos, así como el cierre del programa 7 Estrellas.

Sin embargo, lo que parecía el comienzo de una etapa complicada terminó convirtiéndose rápidamente en una nueva oportunidad profesional.

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“El tiempo de Dios es perfecto y él tenía preparado un futuro mejor para mí, mi esposa y mi hijo”, escribió Calderón al compartir la noticia.

El periodista, quien acumula 17 años de trayectoria en el periodismo deportivo, reconoció que este movimiento representa un giro importante en su carrera.

“Después de 17 años de ejercer periodismo deportivo, doy un nuevo paso en mi carrera profesional”, manifestó.

Durante su paso por Teletica Deportes, Calderón se convirtió en uno de los periodistas encargados de seguir de cerca la actualidad del Deportivo Saprissa, además de participar en distintas coberturas del fútbol nacional.

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Ahora deja atrás los estadios, las conferencias de prensa deportivas y las transmisiones futbolísticas para incursionar en la comunicación institucional.

En su publicación también agradeció las muestras de solidaridad que recibió después de quedarse sin empleo y reconoció que las buenas noticias llegaron mucho antes de lo que imaginaba.

“Gracias a quienes estuvieron pendientes durante los últimos días y por todos los buenos deseos, se cumplieron más rápido de lo esperado”, expresó.

Calderón dedicó además unas palabras especiales a su esposa, a quien reconoció como una figura fundamental en su vida.

El comunicador, quien recientemente se convirtió en padre, inicia así un nuevo capítulo profesional tras uno de los momentos más inesperados de su carrera.

“Estamos a la orden, ahora desde una nueva casa”, concluyó.

De esta manera, Miguel Calderón pasa de integrar el equipo deportivo de una de las principales televisoras del país a formar parte del aparato de comunicación del Gobierno de la República.