Costa Rica queda a un paso de su año más mortal de la última década

Costa Rica cierra 2025 a solo 235 registros de igualar la cifra más alta de muertes inscritas de la última década. Los 31.451 fallecimientos contabilizados convierten ese año en el segundo con más inscripciones entre 2016 y 2025.

Únicamente 2021 lo supera, con 31.686, según las estadísticas divulgadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

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El balance de 2025 también deja 822 fallecimientos inscritos más que en 2024, cuando se registran 30.629.

En 3 puntos Costa Rica cierra 2025 a solo 235 registros de igualar la cifra más alta de muertes inscritas de la última década. Únicamente 2021 lo supera, con 31.686, según las estadísticas divulgadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Desde mayo de 2018 y hasta setiembre de 2026, se gestionan 148.421 trámites mediante ese sistema, que remite la información al TSE para su procesamiento e inscripción.

La diferencia resulta todavía más marcada al comparar los extremos de la década: las inscripciones pasan de 22.319 en 2016 a 31.451 en 2025. Eso representa un crecimiento del 40,9 %.

En los diez años, el total alcanza 275.208 fallecimientos inscritos.

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Los hombres concentran la mayor parte de los registros: 155.862, equivalentes al 56,6 %. Las mujeres suman 119.346, un 43,4 %.

Solo durante 2025 se contabilizan 17.772 muertes de hombres y 13.679 de mujeres.

Aunque las cifras muestran un aumento en las inscripciones, la información divulgada no detalla las causas de los fallecimientos ni permite establecer qué explica ese crecimiento. Los datos corresponden a muertes inscritas ante el TSE, por lo que no necesariamente todas ocurren en el mismo año de su registro.

Por provincia, San José presenta el promedio más alto de inscripciones durante la década y Limón el más bajo. La comparación corresponde a cantidades absolutas, sin ajustar por el número de habitantes.

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El registro continúa en 2026. Entre enero y agosto, el TSE contabiliza 20.764 fallecimientos inscritos: 11.663 de hombres y 9.101 de mujeres. Al ser un período de ocho meses, todavía no permite comparar el cierre de este año con los anteriores.

Además del balance estadístico, la institución informa que los médicos pueden declarar los fallecimientos en línea mediante la plataforma SEDIMEC, disponible las 24 horas, todos los días del año.

Desde mayo de 2018 y hasta setiembre de 2026, se gestionan 148.421 trámites mediante ese sistema, que remite la información al TSE para su procesamiento e inscripción.