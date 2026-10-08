Cerveza Sol celebra el Día de Muertos en Costa Rica con una edición limitada inspirada en México

Cerveza Sol presenta una Edición Limitada en el marco de una de las celebraciones culturales más representativas de México: el Día de Muertos.

A través de una edición especial de Cerveza Sol, la marca invita al público costarricense a descubrir los significados, sabores e historias detrás de esta celebración tan representativa de México. La iniciativa resalta los puntos de encuentro entre ambas culturas, que comparten una profunda tradición de honrar y mantener viva la memoria de los seres queridos que ya no están.

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En 3 puntos Cerveza Sol presenta una Edición Limitada en el marco de una de las celebraciones culturales más representativas de México: el Día de Muertos. A través de una edición especial de Cerveza Sol, la marca invita al público costarricense a descubrir los significados, sabores e historias detrás de esta celebración tan representativa de México. Cerveza Sol es una cerveza de auténtico origen mexicano, nacida en 1899 y reconocida por su energía positiva, su frescura y su sabor ligero.

A pesar de que las expresiones culturales son distintas, tanto en México como en Costa Rica la familia ocupa un papel central en la transmisión de recuerdos, historias y costumbres, mientras que la gastronomía y los momentos de encuentro se convierten en espacios para celebrar la vida, recordar a quienes dejaron huella y mantener vivos los vínculos que trascienden generaciones.

La edición especial de Cerveza Sol incorpora elementos visuales inspirados en esta celebración y en sus raíces mexicanas. La botella presenta el sol de la marca con un diseño inspirado en las catrinas, mientras que los empaques están disponibles en amarillo, naranja y morado, colores distintivos del festejo. Todos incluyen bordes calados que evocan el papel picado, uno de los elementos más emblemáticos de los altares de Día de Muertos.

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“Queremos acercar a las y los costarricenses a una tradición que encuentra puntos de conexión con la manera en que las familias costarricenses recuerdan y honran a su gente. El Día de Muertos es una celebración en la que: la vida, la memoria y el homenaje a los seres queridos se encuentran a través del color, el arte, la gastronomía y las tradiciones. Es una forma de recordar los momentos compartidos, para Cerveza Sol, traer esta tradición a Costa Rica es una oportunidad para compartir sus raíces y abrir una conversación cultural desde el respeto, la autenticidad y la alegría”, explicó Cristina Morales gerente de la marca Sol.

La gastronomía es uno de los pilares del Día de Muertos. El tradicional pan de muerto, los platillos típicos y los sabores que acompañan las reuniones familiares forman parte esencial de esta celebración, en la que la comida se convierte también en una forma de recordar, compartir y mantener vivas las tradiciones. Inspirada en este aspecto tan representativo de la cultura mexicana, Cerveza Sol invita al público costarricense a descubrir los sabores asociados a esta festividad y sus posibilidades de maridaje para acompañar momentos de encuentro alrededor de la mesa. A través de las redes sociales de la marca, los consumidores podrán conocer más sobre esta tradición, así como sobre los eventos y activaciones inspirados en el Día de Muertos que se realizarán en Costa Rica.

HEINEKEN es la compañía cervecera pionera del mundo, con más de 160 años de historia, presencia en cerca de 190 países y un portafolio de más de 300 marcas. Opera instalaciones de producción en más de 70 mercados y cuenta con alrededor de 85.000 colaboradores globales. Su compromiso con la sostenibilidad está integrado en su estrategia Brew a Better World. Más información en www.heineken.com

Cerveza Sol es una cerveza de auténtico origen mexicano, nacida en 1899 y reconocida por su energía positiva, su frescura y su sabor ligero. En Costa Rica, la marca representa la tradición cervecera de México y ofrece a los consumidores una conexión con la riqueza cultural, festiva y gastronómica de su país de origen.