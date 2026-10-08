¡20 años después! Robbie Williams sorprende al cantar con Omar Chaparro en México

El cantante británico invitó al actor y conductor mexicano a compartir escenario durante su concierto en Ciudad de México. Juntos interpretaron “Better Man”, reviviendo una historia que comenzó hace más de dos décadas en la televisión.

Lo que comenzó como un encuentro televisivo hace más de 20 años volvió a convertirse en un momento especial sobre el escenario.

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Robbie Williams sorprendió a miles de seguidores al invitar a Omar Chaparro a cantar junto a él durante su concierto de este miércoles 7 de octubre en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

El británico, que se encuentra recorriendo diferentes escenarios con su gira Britpop World Tour, decidió recuperar una historia que lo une al presentador mexicano desde 2005.

En 3 puntos El cantante británico invitó al actor y conductor mexicano a compartir escenario durante su concierto en Ciudad de México. Lo que comenzó como un encuentro televisivo hace más de 20 años volvió a convertirse en un momento especial sobre el escenario. Una historia que comenzó frente a las cámaras de televisión y que, más de 20 años después, volvió a reunir a dos figuras del entretenimiento ante miles de personas.

Ante aproximadamente 18.000 asistentes, ambos interpretaron “Better Man”, uno de los temas más reconocidos del repertorio de Williams.

El origen de este inesperado reencuentro se remonta a 2005, cuando Robbie Williams visitó el programa mexicano No Manches, conducido entonces por Omar Chaparro.

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Durante aquella entrevista, el conductor confesó su admiración por el cantante y tomó una guitarra para interpretar “Better Man” frente a él.

Según recordó el medio mexicano N+, aquel encuentro dio origen a una promesa: Williams invitaría a Chaparro a compartir escenario durante una futura presentación en México.

La promesa se cumplió inicialmente en octubre de 2006, cuando el británico lo invitó a cantar durante uno de sus conciertos en el Foro Sol.

Ahora, dos décadas después, ambos volvieron a protagonizar un momento similar.

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Robbie Williams presentó a su invitado sorpresa

Durante el concierto del miércoles, el cantante hizo una pausa para recordar aquella experiencia y presentar a Omar Chaparro ante el público.

De acuerdo con lo publicado por Infobae, Williams recordó que habían tocado juntos hacía 20 años antes de anunciar que volverían a cantar.

Chaparro apareció con su guitarra y acompañó al británico en la interpretación de “Better Man”.

El momento estuvo marcado por la nostalgia y la emoción del reencuentro.

Al finalizar, Williams abrazó al mexicano y lo llamó “mi hermano mexicano”, un gesto que rápidamente comenzó a circular en videos compartidos en redes sociales.

Aunque muchos seguidores celebraron el reencuentro, no todas las reacciones fueron positivas.

Según informó N+, algunos usuarios cuestionaron la participación de Chaparro y manifestaron que habrían preferido escuchar la canción únicamente en la voz del británico.

Otros, por el contrario, destacaron la historia detrás de la presentación y celebraron que ambos artistas volvieran a encontrarse después de tantos años.

Incluso hubo seguidores que expresaron su deseo de haber visto a la cantante mexicana Yuridia compartir escenario con Williams.

La diversidad de opiniones convirtió el dueto en uno de los momentos más comentados de la presentación.

Robbie Williams continúa su gira por México

El espectáculo formó parte del Britpop World Tour, gira con la que Robbie Williams continúa repasando distintas etapas de su trayectoria musical.

Según reportó W Radio México, el artista ofreció un concierto ante unas 18.000 personas, combinando sus grandes éxitos con momentos de humor y cercanía con el público.

El británico tiene programada una segunda presentación en el Palacio de los Deportes este jueves 8 de octubre y posteriormente continuará con otras fechas en territorio mexicano.

Sin embargo, más allá de la música y el espectáculo, uno de los recuerdos que dejó su primera noche en Ciudad de México fue el inesperado regreso de Omar Chaparro al escenario.

Una historia que comenzó frente a las cámaras de televisión y que, más de 20 años después, volvió a reunir a dos figuras del entretenimiento ante miles de personas.