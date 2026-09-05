(Video) Una persecución, varios disparos y un policía muerto: OIJ busca a los responsables

Los investigadores difundieron un video del vehículo en el que viajaban los sospechosos y piden ayuda de la ciudadanía para identificarlos.

Agentes de la Delegación Regional de Limón del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar a los sujetos que viajaban en un vehículo gris y que figuran como sospechosos de un homicidio ocurrido en Playa Bonita.

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Los hechos se remontan al 16 de marzo de 2025, alrededor de la 1:20 p. m., cuando varios sujetos que viajaban en un automóvil de color gris habrían llegado hasta el sector de Playa Bonita, en Limón.

Según la información suministrada por el OIJ, los ocupantes del vehículo presuntamente dispararon contra varias personas y posteriormente emprendieron la huida del lugar.

En 3 puntos Los investigadores difundieron un video del vehículo en el que viajaban los sospechosos y piden ayuda de la ciudadanía para identificarlos. Agentes de la Delegación Regional de Limón del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar a los sujetos que viajaban en un vehículo gris y que figuran como sospechosos de un… El caso permanece bajo investigación de la Delegación Regional de Limón, mientras los agentes continúan recopilando elementos que permitan identificar y ubicar a las personas involucradas.

Durante la fuga, los sospechosos se encontraron con agentes judiciales que se encontraban en las cercanías. En ese momento se produjo un intercambio de disparos en el que uno de los investigadores del OIJ resultó herido en el rostro.

Los sospechosos continuaron su huida a pie y posteriormente se encontraron con oficiales de la Policía de Fronteras, contra quienes también habrían realizado varios disparos.

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Uno de los oficiales, identificado con el apellido Martínez, recibió un impacto de bala y fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el policía falleció varios días después como consecuencia de las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

Ahora, los agentes judiciales retomaron la búsqueda de información que permita establecer quiénes eran las personas que viajaban en el vehículo gris y determinar su posible participación en los hechos investigados.

Como parte de las diligencias, el OIJ solicita a quienes puedan reconocer a alguno de los ocupantes del automóvil o tengan información sobre lo ocurrido que se comuniquen con las autoridades.

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Los investigadores hicieron un llamado especialmente a quienes hayan observado el vehículo en la zona de Playa Bonita durante la tarde del 16 de marzo de 2025 o puedan aportar información que ayude a identificar a los sospechosos.

El OIJ indicó que la información puede suministrarse de manera confidencial a través de la línea 800-8000645 o mediante el correo electrónico , correspondiente al Centro de Información Confidencial.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato, incluso si parece menor, podría resultar importante para avanzar en la investigación y esclarecer el homicidio del oficial Martínez.

El caso permanece bajo investigación de la Delegación Regional de Limón, mientras los agentes continúan recopilando elementos que permitan identificar y ubicar a las personas involucradas.