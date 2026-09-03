(Video) Notifican a Pilar Cisneros en plena conferencia de prensa: ''Qué dicha que no son tan recontrainútiles''

La exdiputada deberá presentarse este viernes a las 8 a. m. ante el Ministerio Público y tendrá que acudir acompañada de un abogado, aunque aseguró que actualmente no tiene uno.

Pilar Cisneros Gallo recibió este jueves la notificación para presentarse ante la Fiscalía General durante la conferencia de prensa que ofrecía frente a Casa Presidencial.

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La exdiputada se encontraba atendiendo preguntas de la prensa cuando un funcionario judicial se acercó hasta el mismo lugar y le entregó personalmente el documento mediante el cual se le informa que deberá presentarse este viernes a las 8 a. m. en la Fiscalía General.

La escena ocurrió luego de que Cisneros dedicara buena parte de su conferencia a cuestionar la actuación del Ministerio Público y, particularmente, la versión de que las autoridades no habían conseguido localizarla para notificarla sobre la investigación.

En 3 puntos La exdiputada deberá presentarse este viernes a las 8 a. m. ante el Ministerio Público y tendrá que acudir acompañada de un abogado, aunque aseguró que actualmente no tiene uno. Pilar Cisneros Gallo recibió este jueves la notificación para presentarse ante la Fiscalía General durante la conferencia de prensa que ofrecía frente a Casa Presidencial. Mientras tanto, el momento de la notificación quedó marcado por la coincidencia: Cisneros cuestionaba frente a los medios que la Fiscalía no pudiera encontrarla cuando, en plena conferencia y en el mismo lugar.

El documento establece además que Cisneros deberá acudir acompañada de un abogado. Sin embargo, durante la misma conferencia, la exdiputada aseguró que actualmente no tiene abogado.

La notificación llegó mientras respondía a los periodistas

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El momento generó confusión entre los presentes, pues Cisneros todavía se encontraba en el sitio y respondiendo las consultas de los medios de comunicación cuando fue abordada por el funcionario judicial.

La situación tuvo especial relevancia porque, minutos antes, Cisneros había cuestionado públicamente que la Fiscalía afirmara que no había podido encontrarla.

La exdiputada aseguró que lleva años viviendo en la misma casa, mantiene el mismo número telefónico y trabaja habitualmente en Casa Presidencial, por lo que consideró inexplicable que las autoridades no hubieran podido localizarla.

Incluso lanzó un reto directo al fiscal general, Carlo Díaz, para que acudiera a notificarla.

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“Voy a esperar a que me notifiquen”, había declarado Cisneros durante su intervención.

Y la notificación finalmente llegó en el mismo lugar donde se desarrollaba la conferencia y mientras ella todavía atendía a los periodistas.

¿Por qué debe presentarse ante la Fiscalía?

La citación está relacionada con la investigación por el presunto financiamiento irregular de la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) de 2022.

La Fiscalía General había confirmado previamente la emisión de una alerta migratoria contra Cisneros como parte de este expediente.

El Ministerio Público explicó que necesitaba localizar a la exdiputada para tomarle una declaración indagatoria, debido a que no había logrado citarla ni en su vivienda ni mediante su teléfono.

La Fiscalía también aclaró que la alerta migratoria no implica que cada entrada o salida del país de Cisneros deba ser comunicada directamente a esa institución.

Asimismo, señaló que otras tres personas ya fueron indagadas dentro del expediente y que actualmente no cuentan con fuero o inmunidad.

La conferencia de este jueves se produjo después de que trascendiera la existencia de la alerta migratoria.

Cisneros calificó la medida como un supuesto ataque político en su contra y arremetió contra la Fiscalía y el fiscal general Carlo Díaz.

La exdiputada calificó la actuación como una “sacada de clavo” y rechazó que las autoridades realmente tuvieran dificultades para localizarla.

También cuestionó que se le vincule con la investigación sobre el manejo de las finanzas del PPSD durante la campaña electoral de 2022.

Con la notificación entregada este jueves, Cisneros deberá presentarse mañana a las 8 a. m. ante la Fiscalía General, acompañada de un abogado, según establece el documento.

La exdiputada deberá resolver ahora el aspecto de su representación legal, debido a que durante la conferencia afirmó que no cuenta actualmente con un abogado.

La investigación continúa abierta y la citación no representa una condena ni determina responsabilidad penal.

El Ministerio Público deberá avanzar con las diligencias correspondientes para esclarecer el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral de 2022.

Mientras tanto, el momento de la notificación quedó marcado por la coincidencia: Cisneros cuestionaba frente a los medios que la Fiscalía no pudiera encontrarla cuando, en plena conferencia y en el mismo lugar, un funcionario judicial se acercó para entregarle personalmente la citación.