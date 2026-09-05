(Video) Entre excrementos y moscas: así vivían 26 gatos que agresor de veterinaria tenía encerrados en su casa

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) intervino para atender a los gatos que permanecían en la vivienda del hombre detenido tras el ataque que dejó gravemente herida a la médica veterinaria Jennifer Brenes, ocurrido en una clínica veterinaria de Guadalupe de Cartago.

La intervención se realizó este 4 de septiembre, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el propósito de valorar las condiciones de los animales y tomar las medidas necesarias para proteger su salud y bienestar.

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Como resultado de la visita, cuatro gatos que presentaban una condición de salud delicada fueron trasladados para recibir atención veterinaria inmediata. Dos clínicas veterinarias colaboraron con la recepción de estos animales para su valoración y tratamiento.

En 3 puntos El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) intervino para atender a los gatos que permanecían en la vivienda del hombre detenido tras el ataque que dejó gravemente herida a la médica veterinaria Jennifer Brenes. La intervención se realizó este 4 de septiembre, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El sospechoso fue apresado por la policía judicial y ahora afronta una causa por el delito de tentativa de homicidio.

Mientras se coordina el traslado de los demás gatos, funcionarios de SENASA dejaron alimento en el lugar y realizaron labores de limpieza y acondicionamiento del espacio donde permanecen temporalmente los animales.

SENASA también trabaja de manera articulada con el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica y médicos veterinarios que se han sumado de forma solidaria a la atención del caso.

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Hasta el momento, nueve profesionales en medicina veterinaria han ofrecido espacios y atención para 11 gatos. Sin embargo, todavía se requiere encontrar espacios para otros 11 animales, por lo que continúan las gestiones para garantizar su atención.

Durante los próximos días se realizará el traslado progresivo de los gatos hacia centros veterinarios, de acuerdo con la disponibilidad de espacios y las necesidades particulares de cada animal. Allí serán sometidos a valoraciones clínicas y recibirán los tratamientos que requieran.

Una vez que los animales se encuentren estabilizados y se conozca su condición de salud y comportamiento, se determinarán las acciones necesarias para procurar su reubicación en ambientes adecuados y seguros.

En los casos en que las condiciones de salud y comportamiento lo permitan, también se valorará su incorporación a procesos de adopción responsable.

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SENASA informó que continuará dando seguimiento al caso y coordinando acciones con las instituciones, organizaciones y profesionales involucrados, con el objetivo de procurar el bienestar de todos los animales vinculados a esta situación.

La agresión a la veterinaria ocurrió el pasado miércoles en la clínica ubicada en Guadalupe de Cartago. El agresor ingresó al local y de inmediato atacó a la mujer, quien logró salir y pedir ayuda. De inmediato, varias personas evitaron que el desenlace la historia fuera aun peor.

El sospechoso fue apresado por la policía judicial y ahora afronta una causa por el delito de tentativa de homicidio. También se ordenó su internamiento en un hospital psiquiátrico.