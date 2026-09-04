(Video) Así fue el momento en que Araya Vlogs recibió su histórico premio

Con la voz entrecortada por la emoción, el sancarleño recordó desde el escenario en España cómo comenzó esta aventura hace siete años grabando en un pequeño muelle.

El triunfo de Christopher Araya (Araya Vlogs) en los Premios Juventud 2026 en Marbella, España, quedó registrado en video cuando el costarricense subió al escenario del Auditorio Starlite tras ganar la categoría #ModoAvión. [1, 2]

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En 3 puntos Con la voz entrecortada por la emoción, el sancarleño recordó desde el escenario en España cómo comenzó esta aventura hace siete años grabando en un pequeño muelle. El triunfo de Christopher Araya (Araya Vlogs) en los Premios Juventud 2026 en Marbella, España, quedó registrado en video cuando el costarricense subió al escenario del Auditorio Starlite tras ganar la categoría #ModoAvión. Con este triunfo, Araya Vlogs consolida una carrera impecable que empezó con una cámara y el sueño de recorrer el mundo, demostrando que el talento y la autenticidad de Costa Rica no tienen fronteras en la era digital.

El clip muestra la sorpresa del tico al recibir el trofeo de Univision. Durante su discurso, Araya conmovió a la audiencia al recordar sus inicios: "Honestamente, lo último que pude haber imaginado hace siete años que empecé a hacer contenido en un pequeño pueblo de Costa Rica llamado Muelle de San Carlos, fue estar aquí...".

El creador de contenido, además agradeció el apoyo incondicional de su público en Costa Rica, Centroamérica y Latinoamérica.

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La competencia no era nada sencilla. Para dejarse el codiciado trofeo, el tico tuvo que superar en las votaciones del público a verdaderos titanes del internet y creadores con millones de seguidores a nivel mundial, entre los que destacaban figuras de renombre como el español Plex, así como Alejandra Travels, Hola Soy Natasha y Roberta con Maleta.

Sin embargo, el fiel apoyo de su comunidad y el impacto global de sus videos —donde muestra desde los destinos más exóticos e inaccesibles del planeta hasta realidades sociales de gran profundidad— terminaron por inclinar la balanza a su favor.

Con este triunfo, Araya Vlogs consolida una carrera impecable que empezó con una cámara y el sueño de recorrer el mundo, demostrando que el talento y la autenticidad de Costa Rica no tienen fronteras en la era digital.