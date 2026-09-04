(Video) Allanan casa de hombre que propinó brutal golpiza a veterinaria con un martillo

La vivienda de un hombre de apellido Sosa, investigado por la agresión contra una médica veterinaria en Cartago, es allanada la tarde de este viernes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los agentes judiciales se presentaron en la propiedad, ubicada en el Residencial Cartago, en La Pitahaya, como parte de las diligencias relacionadas con el caso y trabajan en la búsqueda y recolección de posibles indicios que puedan resultar de interés para la investigación.

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Junto con los funcionarios judiciales también se encuentran personeros del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), debido a que en la vivienda habría varios animales que estaban bajo el cuidado del sospechoso.

En 3 puntos La vivienda de un hombre de apellido Sosa, investigado por la agresión contra una médica veterinaria en Cartago, es allanada la tarde de este viernes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Los agentes judiciales se presentaron en la propiedad, ubicada en el Residencial Cartago, en La Pitahaya. Las diligencias permanecen en desarrollo y las autoridades podrían brindar nuevos detalles conforme avance la investigación.

Según trascendió, Sosa se dedicaría al rescate de animales y tendría varios de ellos en su propiedad. Por esta razón, Senasa participa en el operativo con el objetivo de verificar las condiciones en las que se encuentran y determinar las medidas que correspondan para garantizar su bienestar.

La presencia de las autoridades de salud animal se desarrolla de manera paralela a las labores del OIJ, cuyos agentes mantienen a su cargo las diligencias relacionadas con la investigación penal.

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El allanamiento ocurre luego de que Sosa fuera detenido como sospechoso de tentativa de homicidio, tras la agresión contra una veterinaria a quien presuntamente atacó con un martillo dentro de su establecimiento en Cartago.

Tras su captura, el hombre fue sometido a una valoración psiquiátrica. A partir de los resultados obtenidos, la Fiscalía solicitó su internamiento en el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol) para que sea sometido a nuevas evaluaciones.

La medida de internamiento fue establecida por un periodo inicial de un mes y busca determinar con mayor precisión su condición mental, aspecto que podría tener relevancia dentro del proceso judicial.

Mientras tanto, los agentes judiciales continúan con la inspección de la vivienda para establecer si existen elementos que permitan ampliar o fortalecer la investigación sobre lo ocurrido.

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Por su parte, Senasa deberá determinar la situación de los animales encontrados en la propiedad y las acciones que correspondan de acuerdo con las condiciones en que sean localizados.

Las diligencias permanecen en desarrollo y las autoridades podrían brindar nuevos detalles conforme avance la investigación.