Veterinaria ya está en casa tras brutal ataque a martillazos: esto pasó con el agresor

La veterinaria Jennifer Brenes, quien fue atacada a martillazos por un cliente, ya recibió el alta hospitalaria y se encuentra en su casa, mientras su presunto agresor permanece detenido y es procesado por el delito de tentativa de homicidio.

Según confirmó su esposo, José Rojas, la familia se concentrará inicialmente en la recuperación física y emocional de la joven. Posteriormente, valorará las acciones legales que emprenderá contra el sospechoso.

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En 3 puntos La veterinaria Jennifer Brenes, quien fue atacada a martillazos por un cliente, ya recibió el alta hospitalaria y se encuentra en su casa. Según confirmó su esposo, José Rojas, la familia se concentrará inicialmente en la recuperación física y emocional de la joven. Sosa permanece recluido en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, mientras avanza el proceso en su contra por tentativa de homicidio.

Brenes sufrió múltiples lesiones en la cabeza durante la agresión ocurrida el jueves, minutos antes de las 3:30 p. m., dentro de la veterinaria ubicada en Guadalupe de Cartago.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el sospechoso, identificado como Luis Esteban Sosa Blanco, ingresó al establecimiento y atacó de manera reiterada a la profesional con un martillo.

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Los gritos desesperados de la víctima alertaron a varias personas que se encontraban cerca. Estas ingresaron inmediatamente, auxiliaron a la veterinaria, redujeron al agresor y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades.

Brenes fue trasladada de emergencia a un centro médico debido a las heridas que presentaba, principalmente en la cabeza. Tras permanecer bajo atención hospitalaria, finalmente pudo regresar a su hogar para continuar con su recuperación.

De acuerdo con información conocida sobre el caso, el sospechoso habría solicitado en reiteradas ocasiones atención veterinaria gratuita para varios gatos que posee. Presuntamente, también acudía con peticiones similares a otros establecimientos de Cartago.

Los animales aparentemente permanecían en condiciones precarias e insalubres y algunos se encontraban enfermos. Tras la muerte de varios de ellos, el hombre supuestamente responsabilizó a la veterinaria, situación que habría desencadenado el ataque.

Sosa permanece recluido en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, mientras avanza el proceso en su contra por tentativa de homicidio. Será la autoridad judicial la encargada de definir las medidas cautelares que deberá enfrentar.