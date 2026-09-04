Tras su captura, esto decidió un juez con violento hombre que atacó a veterinaria a martillazos en Cartago

Un hombre de apellido Sosa, investigado por la presunta agresión contra una médica veterinaria en Cartago, permanecerá durante un mes internado en el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol), mientras avanzan las evaluaciones sobre su condición mental.

Sosa es investigado por el delito de tentativa de homicidio, luego de que presuntamente atacara con un martillo a la veterinaria dentro de su establecimiento. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y posteriormente generó la intervención de varias personas que se encontraban en las cercanías.

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En 3 puntos Un hombre de apellido Sosa, investigado por la presunta agresión contra una médica veterinaria en Cartago, permanecerá durante un mes internado en el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol). Sosa es investigado por el delito de tentativa de homicidio, luego de que presuntamente atacara con un martillo a la veterinaria dentro de su establecimiento. El caso continúa bajo investigación y será el Ministerio Público, junto con las autoridades judiciales correspondientes, el encargado de definir las actuaciones posteriores una vez que finalice el periodo de valoración.

Tras ser detenido por las autoridades, el sospechoso fue trasladado para una valoración en el área de Psiquiatría. De acuerdo con la información suministrada sobre el caso, los resultados de los exámenes realizados hicieron surgir la posibilidad de que padezca algún tipo de trastorno mental.

Ante esa situación, la Fiscalía solicitó que Sosa fuera internado temporalmente en Capemcol. La medida permitirá que especialistas realicen nuevas evaluaciones y determinen con mayor precisión su condición.

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El internamiento no significa que se haya establecido de manera definitiva que el sospechoso padezca una enfermedad mental ni tampoco constituye una resolución sobre su responsabilidad por los hechos que se investigan. Las autoridades deberán esperar los resultados de las evaluaciones correspondientes.

La agresión ocurrió en una veterinaria de Cartago, donde, según la información conocida sobre el caso, el hombre habría llegado al establecimiento y atacado a la profesional con un martillo. La víctima resultó herida y tuvo que recibir atención médica.

Después del ataque, varias personas que se encontraban en las inmediaciones intervinieron para detener al sospechoso y evitar que la situación continuara. Posteriormente, las autoridades policiales se hicieron cargo de la aprehensión del hombre.

Ahora, mientras Sosa permanece internado, los especialistas deberán realizar las evaluaciones solicitadas por la Fiscalía. Los resultados podrían ser relevantes para determinar los pasos que seguirá el proceso judicial.

El caso continúa bajo investigación y será el Ministerio Público, junto con las autoridades judiciales correspondientes, el encargado de definir las actuaciones posteriores una vez que finalice el periodo de valoración.