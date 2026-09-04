¿Sin planes? 7 cosas para hacer este fin de semana

Ballenas en Uvita, Caifanes, teatro, una escapada a Monteverde, deporte en Tambor y hasta un festival para amantes de los motores forman parte de las opciones para disfrutar este sábado 5 y domingo 6 de setiembre.

Llegó el viernes y con él la pregunta inevitable: ¿qué hacemos este fin de semana?

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Para quienes quieren salir de la rutina, Costa Rica tendrá opciones para gustos muy distintos. Se puede aprovechar la temporada de ballenas en el Pacífico Sur, disfrutar de rock en español, redescubrir Heredia, hacer una escapada a Monteverde o terminar el domingo entre motores y adrenalina.

Estas son siete ideas para aprovechar el fin de semana.

En 3 puntos Ballenas en Uvita, Caifanes, teatro, una escapada a Monteverde, deporte en Tambor y hasta un festival para amantes de los motores forman parte de las opciones para disfrutar este sábado 5 y domingo 6 de setiembre. Llegó el viernes y con él la pregunta inevitable: ¿qué hacemos este fin de semana? Ya sea viendo ballenas en Uvita, cantando con Caifanes o descubriendo un rincón nuevo de Heredia, este fin de semana hay suficientes excusas para no quedarse en casa.

1. Ver ballenas y disfrutar del Pacífico Sur en Uvita

Probablemente uno de los planes más especiales de este fin de semana esté en Uvita de Osa, donde desde este viernes 4 y hasta el domingo 6 de setiembre se celebra la XVI edición del Festival de Ballenas y Delfines.

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La actividad coincide con la temporada en la que las ballenas jorobadas llegan a las aguas del Pacífico Sur costarricense para reproducirse y tener a sus crías, convirtiendo a Bahía Ballena en uno de los destinos más atractivos del país durante estos meses.

Además de los tours de avistamiento, según informó Delfino.cr, el festival incluye actividades culturales y deportivas, talleres de papalotes, clases gratuitas de surf, feria de artesanías, zona gastronómica y otras propuestas para disfrutar en familia.

Para quienes quieran agregar deporte al paseo, este sábado también se realizará el Desafío Cola de Ballena, con recorridos de 5K y 10K en Bahía Ballena.

Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de setiembre

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2. Cantar los clásicos de Caifanes en Parque Viva

Los amantes del rock en español tienen una cita el domingo.

La legendaria banda mexicana Caifanes se presentará el 6 de setiembre a las 8:00 p. m. en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. La presentación forma parte de su gira por Latinoamérica y está anunciada para mayores de 12 años acompañados por un adulto responsable.

Canciones como Afuera, La célula que explota y No dejes que… forman parte del repertorio que ha acompañado a varias generaciones de seguidores del rock latinoamericano.

3. Cambiar la piscina por el mar en Bahía Tambor

Para quienes prefieren un plan deportivo acompañado de playa, el Circuito Aguas Abiertas BAC Bahía Tambor 2026llegará este domingo a Tambor, en Cóbano.

La competencia tendrá alternativas para distintos niveles, desde pruebas infantiles de 400 y 800 metros hasta recorridos de 1.500 y 3.000 metros. También aparecen modalidades de paddle board, tabla de surf y patas de rana.

La actividad está programada desde primeras horas de la mañana, por lo que puede convertirse fácilmente en la excusa perfecta para armar una escapada de fin de semana a la Península de Nicoya.

4. Ver “Rebelión en la granja” sobre las tablas

Si el plan ideal incluye teatro, Rebelión en la granja, basada en la célebre novela de George Orwell, continúa su temporada en Teatro Espressivo.

La adaptación dirigida por Manuel “Momo” Martín lleva al escenario la historia de unos animales que se rebelan buscando libertad e igualdad, para luego enfrentarse nuevamente a las dinámicas del poder, la manipulación y el control.

Este fin de semana habrá funciones el sábado 5 a las 8:00 p. m. y el domingo 6 a las 6:00 p. m. La temporada se mantiene hasta el 20 de setiembre.

5. Hacer una escapada cultural a Monteverde

Monteverde no tiene que ser únicamente bosque nuboso, senderos y café.

Este sábado, San Luis de Monteverde será uno de los puntos del programa RIDE Cultural del Pacífico Central, con actividades abiertas al público.

Entre ellas destaca un concierto gratuito de la Orquesta Regional del Pacífico Central del SINEM, integrada por 60 estudiantes de entre 9 y 18 años provenientes de Cóbano, Puntarenas y Quepos.

La presentación será a las 10:30 a. m. en el Salón Comunal de San Luis e incluirá música folclórica costarricense, con especial presencia de compositores puntarenenses.

¿Cuántas veces pasamos por una ciudad sin realmente conocerla?

La Municipalidad de Heredia realizará este sábado una nueva edición de Turisteando por Heredia: Tour Sector Sur, un recorrido gratuito pensado para descubrir atractivos y puntos de interés de esta zona de la ciudad.

El tour comenzará a las 9:00 a. m. y requiere inscripción previa mediante los canales habilitados por el gobierno local.

Puede ser una opción diferente para quienes quieren hacer algo el sábado sin necesidad de viajar demasiado lejos de la GAM.

7. Motores, drift y adrenalina para cerrar el fin de semana

Y para quienes prefieren algo completamente diferente, el domingo se realizará el F&F Fest en el Circuito StarCars de Parque Viva.

El evento reunirá competencias de cuarto de milla, car meet, Drift Attack, stunt y motocicletas, además de DJ en vivo, exhibiciones y otras experiencias relacionadas con la cultura automotriz.

Las puertas abrirán desde las 8:00 a. m. y las actividades se desarrollarán de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. La entrada general tiene un costo de ₡4.000, el parqueo es gratuito y los menores de 10 años ingresan sin costo.

Playa, naturaleza, conciertos, teatro, cultura y deporte forman parte de una agenda que demuestra que no hace falta esperar a vacaciones para darse una pequeña escapada o vivir algo diferente.

Ya sea viendo ballenas en Uvita, cantando con Caifanes o descubriendo un rincón nuevo de Heredia, este fin de semana hay suficientes excusas para no quedarse en casa.