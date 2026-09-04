Shakira arrasa en Premios Juventud y termina como una de las grandes ganadoras de la noche

Shakira volvió a demostrar que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. La colombiana terminó la edición 2026 de Premios Juventud con tres galardones, convirtiéndose en una de las artistas más premiadas de la noche.

La ceremonia se celebró este jueves 3 de septiembre en Starlite Marbella, España, en una edición histórica que llevó por primera vez la premiación hasta Europa.

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Shakira llegó a la gala con seis nominaciones y consiguió imponerse en la mitad de las categorías en las que competía.

De acuerdo con los resultados oficiales de Premios Juventud, la colombiana ganó como Artista Premios Juventud Femenina, una de las categorías principales de la ceremonia.

En 3 puntos Shakira volvió a demostrar que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. La ceremonia se celebró este jueves 3 de septiembre en Starlite Marbella, España, en una edición histórica que llevó por primera vez la premiación hasta Europa. Con tres premios de seis nominaciones, Shakira volvió a colocar su nombre entre los grandes triunfadores de la música latina.

“Dai Dai”, su colaboración con Burna Boy, ganó en la categoría Colaboración OMG, mientras que “Bésame”, tema junto al español Alejandro Sanz, fue elegido como Mejor Canción Pop.

Con esos tres reconocimientos, Shakira terminó empatada entre los máximos ganadores de la edición 2026 junto a Aitana, Alejandro Fernández, Prince Royce y Romeo Santos, quienes también se llevaron tres premios cada uno.

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“Bésame” vuelve a unir a Shakira y Alejandro Sanz

Uno de los premios más llamativos de la noche fue precisamente el conseguido junto a Alejandro Sanz.

“Bésame” se impuso como Mejor Canción Pop frente a temas de artistas como Reik, Xavi, Sebastián Yatra, Carlos Rivera, Malú, Kany García y la colaboración familiar de Ricardo Montaner, Camilo y Evaluna Montaner.

El triunfo suma un nuevo capítulo a la exitosa relación musical entre Shakira y Alejandro Sanz, dos de las figuras más reconocidas de la música en español.

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“Dai Dai” también continúa cosechando éxitos

La colombiana también celebró gracias a “Dai Dai”, su colaboración con Burna Boy, que se llevó el premio a Colaboración OMG.

El tema ya venía protagonizando un importante recorrido internacional y ahora suma un nuevo reconocimiento elegido por el público.

La noche, sin embargo, no fue perfecta para Shakira.

Su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour competía por Mejor Tour, pero el premio finalmente quedó en manos de Bad Bunny y su Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Eso no impidió que la barranquillera cerrara Premios Juventud como una de las protagonistas indiscutibles de la edición.

Con tres premios de seis nominaciones, Shakira volvió a colocar su nombre entre los grandes triunfadores de la música latina.