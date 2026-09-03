Saprissa quiere un giro en el arbitraje: así busca que sea el nuevo jefe de la Comisión

La dirigencia morada tomó posición ante la salida del chileno Enrique Osses y considera que Costa Rica debe apostar por un exárbitro nacional, pero también plantea cambios en la estructura y en la toma de decisiones de la Comisión de Arbitraje .

El arbitraje vuelve a estar en el centro de la discusión del fútbol costarricense. Esta vez, el Deportivo Saprissa no solamente cuestiona algunas actuaciones arbitrales, sino que también plantea qué características debería tener la persona que asuma la presidencia de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

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La salida del chileno Enrique Osses, quien había asumido el cargo en febrero de 2025 tras ser escogido por el Comité Ejecutivo de la FCRF, abrió nuevamente el debate sobre quién debe tomar las riendas del arbitraje nacional.

Saprissa quiere un presidente costarricense

En 3 puntos La dirigencia morada tomó posición ante la salida del chileno Enrique Osses y considera que Costa Rica debe apostar por un exárbitro nacional. El arbitraje vuelve a estar en el centro de la discusión del fútbol costarricense. Saprissa ya puso sus cartas sobre la mesa.

El presidente morado, Roberto Artavia, fue contundente al señalar que, desde la perspectiva de Saprissa, la experiencia reciente con dirigentes extranjeros al frente del arbitraje no ha dado los resultados esperados.

Por eso, el club considera que un exárbitro costarricense debería tener la oportunidad de asumir el puesto.

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Artavia sostiene que existen exréferis nacionales con conocimiento suficiente del fútbol y de la realidad arbitral del país. Sin embargo, también considera necesario fortalecerlos en áreas como el uso de la tecnología VAR, los cambios reglamentarios y, especialmente, la comunicación y transparencia hacia los clubes y aficionados.

Pero la propuesta morada va más allá de cambiar un nombre por otro.

No quieren una sola persona con todo el poder

Uno de los puntos que más llama la atención en el planteamiento de Saprissa es que la Comisión de Arbitraje no debería depender exclusivamente de una sola persona.

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Artavia planteó una estructura más colegiada, con varias personas participando en el análisis y las decisiones, de manera que puedan cuestionarse, acompañarse y generar una mayor discusión interna.

Esta posición coincide con lo expresado por Érick Lonis, integrante del comité deportivo del Saprissa, quien también manifestó su oposición a entregar poder absoluto del arbitraje a una persona extranjera.

El otro gran capítulo de la propuesta morada está relacionado con el videoarbitraje.

Artavia cuestionó el tiempo que, en su opinión, toman algunas revisiones y planteó que debería existir una mayor especialización dentro de las salas VOR.

La idea es separar funciones: contar con personas dedicadas específicamente al VAR y otras concentradas en el arbitraje de campo, buscando una mejor coordinación entre ambas áreas.

Aquí aparece uno de los puntos más delicados.

Lonis considera que los clubes deberían tener participación en el proceso de escogencia del nuevo responsable del arbitraje. Sin embargo, actualmente la normativa de la FCRF establece que el nombramiento de los presidentes y miembros de las comisiones permanentes corresponde al Comité Ejecutivo.

Por eso, si la propuesta de Saprissa pretende convertirse en un mecanismo formal para que los clubes participen en la elección, sería necesario modificar las reglas actuales.

El debate, entonces, no solamente gira alrededor de quién será el próximo presidente de la Comisión de Arbitraje, sino también sobre cómo debe funcionar el arbitraje costarricense en una etapa donde el VAR, la transparencia y la comunicación tienen cada vez mayor peso.

Saprissa ya puso sus cartas sobre la mesa. Ahora la decisión estará en manos de quienes deben definir el futuro de la Comisión, mientras el fútbol nacional espera conocer si el próximo rostro del arbitraje será costarricense y, sobre todo, si llegará acompañado de una nueva estructura.