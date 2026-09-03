Salud investiga aparente intoxicación alimentaria en escuela de La Guácima

Equipos de vigilancia epidemiológica y gestión ambiental inspeccionan la Escuela Gabriela Mistral, mientras INCIENSA analizará una muestra para determinar el posible origen de la emergencia.

El Ministerio de Salud mantiene una investigación epidemiológica y sanitaria activa ante una aparente intoxicación por alimentos asociada preliminarmente a la Escuela Gabriela Mistral, en La Guácima de Alajuela, donde varios estudiantes presentaron síntomas y requirieron atención médica.

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La emergencia movilizó a equipos especializados del Ministerio de Salud, que ya se encuentran realizando inspecciones sanitarias en el centro educativo como parte de las acciones preventivas y de control.

Uno de los pasos principales de la investigación será determinar qué alimento pudo estar relacionado con los síntomas reportados por los estudiantes. Para ello, las autoridades coordinan con el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) el análisis de una muestra de alimento.

En 3 puntos Equipos de vigilancia epidemiológica y gestión ambiental inspeccionan la Escuela Gabriela Mistral, mientras INCIENSA analizará una muestra para determinar el posible origen de la emergencia. El Ministerio de Salud mantiene una investigación epidemiológica y sanitaria activa ante una aparente intoxicación por alimentos asociada preliminarmente a la Escuela Gabriela Mistral, en La Guácima de Alajuela. Por ahora, el llamado a las familias es permanecer atentas a los síntomas y buscar atención médica si algún estudiante presenta vómitos, diarrea, fiebre o dolor abdominal, especialmente si consumió alimentos en el lugar.

El resultado de los análisis de laboratorio será clave para establecer si existe una relación entre el alimento analizado y los padecimientos que presentaron los menores.

Salud investiga cuántos estudiantes fueron afectados

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Además de la inspección sanitaria, las autoridades trabajan en el levantamiento de información para confirmar oficialmente la cantidad de estudiantes afectados.

Inicialmente, la Cruz Roja Costarricense había reportado el traslado de decenas de menores para valoración médica, muchos de ellos clasificados en condición amarilla debido a la necesidad de atención urgente.

Entre los síntomas reportados se encuentran vómitos, malestar estomacal y sudoración. El Ministerio de Salud, sin embargo, mantiene la investigación abierta hasta contar con información epidemiológica y de laboratorio que permita determinar qué ocurrió.

La institución pidió a las personas que presenten síntomas como diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal, especialmente si consumieron alimentos en el centro educativo, acudir al establecimiento de salud más cercano.

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Como parte de la intervención, los equipos de vigilancia epidemiológica y gestión ambiental del Ministerio de Salud fueron desplazados hasta la escuela.

Los funcionarios realizan la inspección sanitaria correspondiente y recopilan información que permita identificar posibles factores asociados con la aparente intoxicación.

Las autoridades deberán analizar diferentes elementos, entre ellos las condiciones de manipulación, preparación, almacenamiento y conservación de los alimentos que pudieron haber sido consumidos por los estudiantes.

La investigación también permitirá determinar si los síntomas corresponden efectivamente a una enfermedad transmitida por alimentos o si existe otra causa detrás de la afectación colectiva.

¿Cómo prevenir una intoxicación alimentaria?

El Ministerio de Salud aprovechó la emergencia para recordar a la población algunas medidas básicas destinadas a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Entre ellas se encuentra el lavado frecuente de manos, especialmente antes de preparar o consumir alimentos.

También se recomienda cocinar completamente las carnes y el pollo, mantener los alimentos bajo una adecuada refrigeración y evitar la contaminación cruzada entre productos crudos y alimentos ya cocidos.

Salud también pidió consumir alimentos únicamente en establecimientos que cumplan con las medidas sanitarias correspondientes.

Estas recomendaciones adquieren especial importancia en espacios donde se preparan alimentos para grupos numerosos, como centros educativos, debido a que una contaminación puede afectar simultáneamente a una cantidad considerable de personas.

Por ahora, el Ministerio de Salud no ha confirmado cuál alimento habría provocado los síntomas ni ha establecido oficialmente que se trate de una intoxicación alimentaria.

La institución utiliza el término “aparente intoxicación por alimentos” mientras avanzan las investigaciones epidemiológicas y los análisis de laboratorio.

INCIENSA tendrá un papel fundamental en el proceso, mediante el análisis de la muestra recolectada por las autoridades.

Mientras se conocen los resultados, Salud mantiene activa la vigilancia sobre la situación y continúa recopilando información para establecer el número definitivo de estudiantes afectados.

Las autoridades también deberán determinar si existen otros posibles casos relacionados con el mismo evento y si es necesario implementar nuevas medidas sanitarias en el centro educativo.

El Ministerio de Salud indicó que la información oficial podrá actualizarse conforme avancen los análisis epidemiológicos y de laboratorio.

Por ahora, el llamado a las familias es permanecer atentas a los síntomas y buscar atención médica si algún estudiante presenta vómitos, diarrea, fiebre o dolor abdominal, especialmente si consumió alimentos en el lugar.