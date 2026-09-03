Reunión de presuntas figuras criminales termina en redada: OIJ captura a 11 hombres armados

Una alerta confidencial llevó a las autoridades hasta una finca en Suerres de Jiménez, Pococí. Entre los capturados figuran dos hombres presuntamente vinculados familiarmente con conocidos personajes del mundo criminal limonense.

Una supuesta reunión clandestina en una finca terminó con 11 hombres detenidos y el decomiso de cuatro armas de fuego, un chaleco antibalas, un dron y más de ₡1 millón en efectivo.

Publicidad

El operativo fue desarrollado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles en el sector de Suerres de Jiménez, en Pococí.

En 3 puntos Una alerta confidencial llevó a las autoridades hasta una finca en Suerres de Jiménez, Pococí. Una supuesta reunión clandestina en una finca terminó con 11 hombres detenidos y el decomiso de cuatro armas de fuego, un chaleco antibalas, un dron y más de ₡1 millón en efectivo. Los 11 detenidos permanecen a las órdenes del Ministerio Público como sospechosos de los presuntos delitos de asociación ilícita y alteración de señas y marcas.

Nils Rojas, subdirector general interino del OIJ, explicó que la acción policial comenzó luego de que, al finalizar la tarde del miércoles, ingresara información confidencial a la delegación regional.

El reporte advertía que varias personas se reunirían en una finca de la zona. Ante la alerta, agentes judiciales coordinaron con la Fuerza Pública para efectuar una avanzada y verificar lo que ocurría.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Cuando los oficiales ingresaron a la propiedad, varias personas corrieron hacia la parte trasera de la finca para intentar escapar. En ese primer momento, las autoridades consiguieron detener a dos sospechosos y observaron diferentes objetos, entre ellos un dron y un chaleco antibalas.

Tras el hallazgo, el OIJ coordinó con el Ministerio Público y obtuvo una orden de allanamiento. Los agentes regresaron a la finca cerca de las 2 a. m. y lograron capturar al resto de los presentes.

En total quedaron detenidos 11 hombres, identificados con los apellidos Molina, de 29 años; Sánchez, de 22; Anderson, de 38; González, de 34; Cortés, de 52; Fernández, de 22; Linares, de 38; Gamboa, de 28; Ulate, de 34; Ramírez, de 25, y Azofeifa, de 23.

Durante la diligencia, los investigadores decomisaron cuatro pistolas, un chaleco antibalas, un dron, teléfonos celulares y más de ₡1 millón en efectivo.

Publicidad

También incautaron un vehículo que presuntamente presenta alteraciones en sus números de identificación, así como una motocicleta.

Según Rojas, entre los detenidos figura un hombre de apellido González, conocido con el alias de “Pin”, quien sería familiar directo de “Coco Guásimo”. Otro de los capturados, de apellido Fernández y conocido como “Benzema”, tendría una relación familiar directa con el fallecido alias “Cocobásimo”.

Las autoridades todavía investigan cuál era la finalidad de la reunión y qué función desempeñaba cada uno de los presentes.

Los 11 detenidos permanecen a las órdenes del Ministerio Público como sospechosos de los presuntos delitos de asociación ilícita y alteración de señas y marcas. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias.