¡Rescates al límite! Bomberos estrenan poderosas herramientas para sacar víctimas prensadas entre latas retorcidas

La institución incorporó 25 equipos de extricación, 15 vehículos y un moderno simulador para preparar a sus funcionarios ante incendios y emergencias con combustibles.

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El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica reforzó su capacidad para atender accidentes de tránsito, incendios y emergencias de alta complejidad mediante la incorporación de nuevas herramientas, vehículos y tecnología especializada.

En 3 puntos La institución incorporó 25 equipos de extricación, 15 vehículos y un moderno simulador para preparar a sus funcionarios ante incendios y emergencias con combustibles. El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica reforzó su capacidad para atender accidentes de tránsito, incendios y emergencias de alta complejidad mediante la incorporación de nuevas herramientas, vehículos y tecnología especializada. La entrega se realizó este viernes y contó con la participación del primer vicepresidente de la República, Francisco Gamboa Soto, autoridades institucionales y personal del Cuerpo de Bomberos.

Entre las adquisiciones destacan 25 equipos de extricación a batería, utilizados para cortar estructuras metálicas y liberar a personas que quedan prensadas dentro de vehículos después de una colisión.

A diferencia de otros sistemas, estos equipos ofrecen mayor movilidad, rapidez y autonomía, aspectos decisivos cuando cada segundo cuenta para salvar una vida.

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La institución también recibió 15 vehículos tipo pick-up, destinados al traslado de personal y equipo, así como al desarrollo de labores operativas y preventivas en distintas regiones del país.

Además, Bomberos inauguró en su Academia Nacional, ubicada en Patarrá, un nuevo simulador para la atención de incidentes con hidrocarburos.

Esta infraestructura permitirá entrenar a bomberos y trabajadores de estaciones de servicio en condiciones controladas, pero similares a las que podrían enfrentar durante un incendio o una emergencia relacionada con combustibles.

Las prácticas estarán dirigidas al reconocimiento de riesgos, la coordinación de los equipos, el control del fuego y la toma de decisiones en escenarios de alta peligrosidad.

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“Cada vehículo, cada herramienta y cada espacio de capacitación representa una mayor capacidad para responder de manera segura y oportuna ante las emergencias”, manifestó Gabriela Chacón Fernández, presidenta del Consejo Directivo de Bomberos y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros.

El director general de Bomberos, Héctor Chaves León, señaló que las emergencias son cada vez más complejas y requieren personal altamente preparado y respaldado por nuevas tecnologías.

La entrega se realizó este viernes y contó con la participación del primer vicepresidente de la República, Francisco Gamboa Soto, autoridades institucionales y personal del Cuerpo de Bomberos.