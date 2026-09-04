 Saltar al contenido

Cartago, Costa Rica

Viernes 2 de octubre de 2026

Noticias de Costa Rica y el mundo desde 2015
EN

Nacionales

¡Rescates al límite! Bomberos estrenan poderosas herramientas para sacar víctimas prensadas entre latas retorcidas

La institución incorporó 25 equipos de extricación, 15 vehículos y un moderno simulador para preparar a sus funcionarios ante incendios y emergencias con...

· 2 min de lectura
¡Rescates al límite! Bomberos estrenan poderosas herramientas para sacar víctimas prensadas entre latas retorcidas
¡Rescates al límite! Bomberos estrenan poderosas herramientas para sacar víctimas prensadas entre latas retorcidas. Fotografía: AM Prensa.

La institución incorporó 25 equipos de extricación, 15 vehículos y un moderno simulador para preparar a sus funcionarios ante incendios y emergencias con combustibles.

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica reforzó su capacidad para atender accidentes de tránsito, incendios y emergencias de alta complejidad mediante la incorporación de nuevas herramientas, vehículos y tecnología especializada.

Entre las adquisiciones destacan 25 equipos de extricación a batería, utilizados para cortar estructuras metálicas y liberar a personas que quedan prensadas dentro de vehículos después de una colisión.

A diferencia de otros sistemas, estos equipos ofrecen mayor movilidad, rapidez y autonomía, aspectos decisivos cuando cada segundo cuenta para salvar una vida.

La institución también recibió 15 vehículos tipo pick-up, destinados al traslado de personal y equipo, así como al desarrollo de labores operativas y preventivas en distintas regiones del país.

Además, Bomberos inauguró en su Academia Nacional, ubicada en Patarrá, un nuevo simulador para la atención de incidentes con hidrocarburos.

Esta infraestructura permitirá entrenar a bomberos y trabajadores de estaciones de servicio en condiciones controladas, pero similares a las que podrían enfrentar durante un incendio o una emergencia relacionada con combustibles.

Las prácticas estarán dirigidas al reconocimiento de riesgos, la coordinación de los equipos, el control del fuego y la toma de decisiones en escenarios de alta peligrosidad.

“Cada vehículo, cada herramienta y cada espacio de capacitación representa una mayor capacidad para responder de manera segura y oportuna ante las emergencias”, manifestó Gabriela Chacón Fernández, presidenta del Consejo Directivo de Bomberos y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros.

El director general de Bomberos, Héctor Chaves León, señaló que las emergencias son cada vez más complejas y requieren personal altamente preparado y respaldado por nuevas tecnologías.

La entrega se realizó este viernes y contó con la participación del primer vicepresidente de la República, Francisco Gamboa Soto, autoridades institucionales y personal del Cuerpo de Bomberos.

Nacionales Última hora

Siga leyendo

Más de Nacionales